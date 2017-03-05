ПРОТИВОПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В МЕСТАХ ОТДЫХА

В Тверской области усиливают контроль за противопожарной безопасностью в местах отдыха

В Тверской области в преддверии майских праздников усиливаются меры противопожарной безопасности. 28 апреля Губернатор Игорь Руденя провел селекторное совещание по готовности к пожароопасному периоду, охране лесов, торфяников, объектов экономики и населенных пунктов. На связь вышли руководители всех районов, сельских поселений области.

Главные направления работы в пожароопасный период были определены Губернатором на заседании Правительства Тверской области в апреле. Это материально-техническое обеспечение, готовность личного состава, нормативно-правовой базы, систем ЕДДС.

«Нам не нужна имитация деятельности, работа для галочки. Необходимо понять, какие есть риски и как мы можем ими управлять. И руководители территорий должны понимать последствия своих действий или бездействия», – подчеркнул Губернатор и поручил назначить ответственных за вопросы обеспечения противопожарной безопасности на местах.

В период майских праздников начинаются массовые выезды на природу, в садоводческие товарищества. На территории дач должны быть организованы субботники по уборке сухой травы, пожароопасного мусора, очистке пожарных водоемов, обозначил Игорь Руденя.

Глава региона поручил обратить особое внимание на подготовку к дачному сезону глав Калининского, Конаковского и других районов, граничащих с Московской областью, откуда предполагается наибольший поток отдыхающих.

Как доложил глава администрации Калининского района Олег Гончаров, с 29 апреля на территории муниципалитета начинается патрулирование наиболее популярных мест отдыха.

Еще одна задача, поставленная на совещании руководителям территорий, – предотвратить неконтролируемые палы сухой травы. Как сообщил начальник Управления МЧС по Тверской области Арсен Григорян, угроза возникновения палов есть возле 4553 населенных пунктов области. В прошлом году такие возгорания наблюдались в Молоковском, Кашинском, Кимрском и других районах.

Внимание муниципалитетов также должно быть обращено к вопросам защиты лесных массивов, контроля за торфяными месторождениями. Ведется опашка и создание минерализованных полос в лесах, мероприятия по обводнению торфяников. Всего в регионе насчитывается 12 объектов, где ведется добыча торфа, находящихся в зоне повышенной пожароопасности.

«Там, где обводнение не проводится, мониторьте ситуацию, используйте для этого летательные аппараты и другие средства технического контроля», – поручил Губернатор Министерству природных ресурсов и экологии.

Игорь Руденя также обозначил: во всех районах нужно проверить состояние информационных щитов о мерах безопасности в лесах и действующих на пожароопасный период ограничениях для граждан.

Пресс-служба Правительства Тверской области.