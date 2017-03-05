БУДЕТ ОЦИФРОВАН АРХИВ ЗАГС

Архив документов органов ЗАГС Тверской области за 1926-2015 годы будет оцифрован

Записи актов гражданского состояния Тверской области с 1926 по 2015 годы переведут в электронный вид. Это позволит более оперативно работать с данными и предоставлять услуги жителям Верхневолжья. Вопрос был поднят в ходе заседания регионального Правительства, которое провёл Губернатор Игорь Руденя.

Информатизация сферы государственных услуг — один из приоритетов, обозначенных главой региона.

«Наша задача – предоставить качественную услугу, чтобы это было профессионально, просто и удобно для граждан. Необходимо проанализировать эффективность программного обеспечения, которое установлено в учреждениях Тверской области, в том числе, в медицине, образовательном и социальном блоках, МФЦ и ЗАГСах», — отметил Игорь Руденя.

В то же время, по мнению Губернатора, наряду с операторами, оказывающими помощь в получении услуг в электронном виде, в учреждениях должны остаться и консультанты, с которыми люди смогут пообщаться лично по профильным вопросам.

Перевод архива областного ЗАГСа в цифровую форму будет вестись поэтапно. В 2017 году на эти цели из федерального бюджета выделяется порядка 34 млн рублей. Сейчас из 6 млн записей более 3 млн документов существуют только на бумажных носителях.

С 2015 года ЗАГС ведёт электронный документооборот. В цифровой вид переведены также все записи, начиная с 2000 года, а в некоторых отделах ЗАГСа Тверской области оцифрованы и архивы с 1970-х годов. Впоследствии все эти сведения будут внесены в единую федеральную электронную базу данных.

Пресс-служба Правительства Тверской области.