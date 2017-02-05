В Тверской области создается региональный Фонд развития промышленности

02.05.2017

В Тверской области создание регионального фонда развития промышленности находится в завершающей стадии. Вопрос обсуждался сегодня, 2 мая, на заседании областного Правительства, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

«Хотим в течение месяца завершить все процедуры по созданию фонда. У нас есть предприятия, которые могли бы воспользоваться поддержкой фонда, провести модернизацию. Наша основная цель – обеспечить масштабное внедрение достижений прикладной науки, чтобы процесс развития на предприятиях шел быстрее», – подчеркнул Игорь Руденя.

Через фонд развития промышленности предприятия Тверской области смогут получать льготные займы под 5% годовых. Из областного бюджета на эти цели направят 48,3 млн рублей.

Помимо основных отраслевых направлений поддержки, активы регионального фонда будут доступны хлебопекарным и мукомольным производствам. На федеральном уровне помощь таким предприятиям не предусмотрена. Инициатива Правительства Тверской области позволит усилить развитие данного сектора пищевой промышленности.

Через организацию возможно дополнительное привлечение федеральных средств. Вопрос финансовой поддержки со стороны фонда развития промышленности РФ обсуждался в феврале текущего года на встрече Губернатора Игоря Рудени и Министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.

Глава Минпромторга России заверил в готовности участвовать в софинансировании предоставляемых через фонд предпринимателям Тверской области займов до 70%.

Таким образом, объемы поддержки предпринимателей региона могут быть увеличены за счет участия в федеральных проектах.

Пресс-служба Правительства Тверской области.