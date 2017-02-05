Особый противопожарный режим в Тверской области продлится до 20 мая

02.05.2017

В Тверской области с 30 апреля по 20 мая установлен особый противопожарный режим. Вопрос обсуждался сегодня, 2 мая, на заседании регионального Правительства под руководством Губернатора Игоря Рудени.

​Особый противопожарный режим дает право ограничить доступ граждан и въезд транспортных средств в леса, запретить разведение костров.​«Ожидаем в Тверской области в праздничные днибольшое количество гостей. Важно, чтобы праздники не были омрачены и прошли с минимальным количеством чрезвычайных происшествий», – подчеркнул глава региона.

​Как отмечают в Управлении МЧС по Тверской области, введение особого противопожарногорежима в последние годы позволило снизить количество пожаров и возгораний, связанных с неконтролируемыми палами сухой травы.

​В зависимости от погодных условий будет принято решение о продлении или отмене особого противопожарного режима после 20 мая текущего года.

​Усиление мер противопожарной безопасности в муниципалитетах стало темой селекторного совещания, которое провел 28 апреля Игорь Руденя.

​Губернатор поручил главам усилить контрольза садоводческими товариществами, популярными местами отдыха. Муниципалитеты должнысосредоточиться на вопросах защиты от возгоранийлесных массивов, следить за торфяными месторождениями, подчеркнул Игорь Руденя.

В Тверской области ведется опашка и создание минерализованных полос в лесах, мероприятия по обводнению торфяников. Всего в регионе насчитывается 12 объектов, где ведется добыча торфа, находящихся в зоне повышенной пожароопасности. Угроза возникновения паловсухой травы есть возле 4553 населенных пунктов области.

Пресс-служба Правительства Тверской области.