Особый противопожарный режим в Тверской области продлится до 20 мая

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В Тверской области с 30 апреля по 20 мая установлен особый противопожарный режим. Вопрос обсуждался сегодня, 2 мая, на заседании регионального Правительства под руководством Губернатора Игоря Рудени.
Особый противопожарный режим дает право ограничить доступ граждан и въезд транспортных средств в леса, запретить разведение костров.«Ожидаем в Тверской области в праздничные днибольшое количество гостей. Важно, чтобы праздники не были омрачены и прошли с минимальным количеством чрезвычайных происшествий», – подчеркнул глава региона.
Как отмечают в Управлении МЧС по Тверской области, введение особого противопожарногорежима в последние годы позволило снизить количество пожаров и возгораний, связанных с неконтролируемыми палами сухой травы.
В зависимости от погодных условий будет принято решение о продлении или отмене особого противопожарного режима после 20 мая текущего года.
Усиление мер противопожарной безопасности в муниципалитетах стало темой селекторного совещания, которое провел 28 апреля Игорь Руденя.
Губернатор поручил главам усилить контрольза садоводческими товариществами, популярными местами отдыха. Муниципалитеты должнысосредоточиться на вопросах защиты от возгоранийлесных массивов, следить за торфяными месторождениями, подчеркнул Игорь Руденя.
В Тверской области ведется опашка и создание минерализованных полос в лесах, мероприятия по обводнению торфяников. Всего в регионе насчитывается 12 объектов, где ведется добыча торфа, находящихся в зоне повышенной пожароопасности. Угроза возникновения паловсухой травы есть возле 4553 населенных пунктов области.
Пресс-служба Правительства Тверской области.