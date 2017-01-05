1 мая – День весны и труда

Уважаемые жители Тверской области!

Примите искренние поздравления с праздником весны и труда!

Первомай близок всем людям стремлением сделать жизнь лучше, пониманием значения созидательной работы для блага своей семьи, развития родного края и всей страны.

Тверская область богата трудовыми традициями. Важно, чтобы они были продолжены новыми поколениями специалистов.

Одной из ключевых задач, которую решает сегодня Правительство Тверской области, является создание современных рабочих мест. Это залог того, что наша молодежь сможет реализовать потенциал на родной земле, внести свой вклад в социально-экономическое развитие Верхневолжья, повышение качества жизни населения региона.

Желаю всем жителям успехов в труде, крепкого здоровья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне, новых достижений на благо малой и большой Родины!

Губернатор Тверской области И.М. Руденя

Уважаемые земляки!

Поздравляю вас с праздником Мира, Весны и Труда!

Первомай был и остается символом обновления, светлых надежд, взаимной поддержки и сплоченности, глубочайшего уважения к созидательному труду.

Пусть щедрое тепло наступивших весенних дней подарит вам бодрое, радостное настроение и придаст сил для новых свершений.

Здоровья, счастья, оптимизма и успеха во всех начинаниях на благо любимой Родины.

Депутат Государственной Думы Российской Федерации С.В.Максимова.

Уважаемые жители Конаковского района!

Примите самые искренние поздравления с Первомаем, праздником Весны и Труда!

Для всех нас этот день символизирует приход весны и возрождение природы, а вместе с тем и надежды на лучшее.

Этот праздник одинаково любим всеми поколениями, и по праву может считаться народным. Время наполняет его новым содержанием.

Для ветеранов - это воспоминание о молодости, о трудовых свершениях, для молодежи - выбор пути, новых идей и смелых решений. 1 мая - праздник весеннего обновления и тепла, желания реализовать свои возможности, стремления сделать жизнь лучше. Первомай – это и праздник межнационального взаимопонимания, мира и согласия живущих в нашем районе людей. Сегодня особенно важно понимать, как важно не разрушать и разобщаться, а вместе трудиться и создавать.

В развитие и укрепление Конаковского района неоценимый вклад вносили несколько поколений наших земляков. И нам нужно поддерживать эту добрую традицию, делать все для укрепления и процветания своей малой родины, улучшения благосостояния наших близких.

От всей души желаем вам в этот день хорошего праздничного настроения. Как можно больше добрых и ясных дней в вашей жизни. Чтобы радовали дети и близкие, чтобы дела складывались как можно удачнее и приносили добрые плоды. Здоровья, счастья и всех благ вам и вашим близким!

С праздником!

С уважением,

депутат ЗС Д.И. Дородных,

глава Конаковского района Л.А. Козлова,

глава администрации Конаковского района О.В. Лобановский.