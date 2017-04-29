В ТВЕРИ ПОЯВИТСЯ НАДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД

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28 апреля Губернатор Игорь Руденя провёл встречу с вице-президентом ОАО «РЖД», генеральным директором ОАО «РЖДстрой» Олегом Тони. Участие в разговоре приняли члены регионального Правительства, руководство областного центра и представители компании. Одним из вопросов стало строительство надземного пешеходного перехода на станции Тверь.
Сооружение входит в концепцию развития территории, прилегающей к транспортному узлу. Оно свяжет привокзальную площадь с частью города за линией Октябрьской железной дороги, а также с парковкой для личных автомобилей, которая разместится за перекрёстком улицы Коминтерна и проспекта Чайковского.
Губернатор отметил, что на привокзальной площади в Твери планируется создать современную качественную инфраструктуру. Поэтому надземный переход должен соответствовать всем российским и европейским стандартам.
«Ширина внутри прохода — не меньше 6 метров, чтобы люди могли спокойно пройти. Эскалаторы, лестницы и обязательно лифт для людей с ограниченными возможностями здоровья», — обозначил Игорь Руденя.
Олег Тони поблагодарил Игоря Руденю за плодотворную совместную работу, конструктивный и оперативный характер взаимодействия с Правительством Тверской области.
«Для перехода в Твери будет создан проект, за основу которого возьмут уже построенные подобные сооружения в других городах, в частности, на Московском центральном кольце», — сказал Олег Тони.
По словам Игоря Рудени, в настоящее время территорию готовят к началу строительства. Для контроля за возведением перехода создана рабочая группа, которую возглавит глава администрации Твери Алексей Огоньков.
Подписание соглашения о реализации проекта между Правительством Тверской области, федеральными органами власти и ОАО «РЖД» запланировано на июнь текущего года.
Пресс-служба Правительства Тверской области.