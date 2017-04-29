В ТВЕРИ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

28.04.2017

Сегодня, 28 апреля, в День пожарной охраны Российской Федерации, Губернатор Тверской области Игорь Руденя вручил награды сотрудникам противопожарной службы и представителям других профессий. Церемония награждения состоялась в Правительстве региона.

«Борьба с огненной стихией всегда была делом мужественных, самоотверженных и сильных духом людей. Именно на тверской земле началась история добровольных пожарных обществ в России. Сохранились воспоминания о небывалом героизме, храбрости и отваге, которые проявляли добровольцы при тушении пожаров», - отметил Игорь Руденя.

Эти традиции живы и в наши дни. В числе награжденных – сотрудники ведомства, участвовавшие в тушении пожара в детской областной больнице в ночь на 24-е февраля. Также наград были удостоены и представители органов внутренних дел, следственного комитета, медицинские работники, задействованные в ликвидации последствий и расследовании причин случившегося.

«Именно ваши оперативные, слаженные и грамотные действия позволили не допустить жертв во время пожара в детской областной клинической больнице. В сложнейших условиях вам удалось оперативно эвакуировать детей, спасти ценное оборудование», - подчеркнул Губернатор.

Несколько дней назад в ходе посещения детской областной больницы глава региона сообщил, что проектная документация по строительству нового здания будет разработана уже в этом году. В 2018 году планируется начать строительные работы и завершить их за три года. Это будет высокотехнологичное медицинское учреждение с современной системой пожарной безопасности.

Работники ведомства в свою очередь поблагодарили Губернатора Игоря Руденю за высокую оценку их труда и выразили готовность в дальнейшем делать все возможное для спасения человеческих жизней в экстренных ситуациях.

Пресс-служба Правительства Тверской области.