ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ БУДУТ СТРОИТЬ СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ

28.04.2017

Участие ОАО «РЖД» в реализации социально значимых проектов в тверском регионе стало одной из тем совещания Губернатора Игоря Рудени, вице-президента ОАО «РЖД» Олега Тони, членов областного Правительства и представителей компании, которое прошло 28 апреля.

«У нас есть типовой проект современного детского сада на 100 мест, который сейчас реализуется в Хотилово. Он предусматривает сдачу объекта под ключ с оборудованием и благоустройством территории. Проект можно было бы использовать и в других муниципалитетах», — отметил Игорь Руденя.

Строительство детского сада на территории войсковой части в Хотилово-2 Бологовского района ведётся при поддержке компании «Роснефть».

Олег Тони сказал, что компания «РЖД» готова участвовать в реализации подобных социально значимых проектов на территории Верхневолжья.

«Президент компании Олег Белозёров высказал предложение использовать для этих целей специальный фонд ОАО «РЖД» по оказанию благотворительной помощи, где суммируются деньги на поддержку социальных программ», — сказал Олег Тони.

Также стороны обсудили ремонт автодороги к детскому лагерю «Тверца» в Калининском районе, входящему в структуру ОАО «РЖД». Регион готов оказать содействие в приведении дороги в нормативное состояние. По мнению Губернатора, для детей из Тверской области в оздоровительном учреждении должны быть установлены специальные квоты.

Пресс-служба Правительства Тверской области.