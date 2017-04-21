РЕКОНСТРУКЦИЯ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЯ

Москва окажет поддержку в реконструкции очистных сооружений в Тверской области

Более 508,7 млн рублей дополнительно планируется направить на реконструкцию очистных сооружений и систем водоотведения в городе Конаково и поселке Радченко Тверской области. Финансирование проекта рассматривается в Правительстве Москвы.

В настоящее время подготовлен и согласовывается проект документа, предусматривающего включение расходов на реконструкцию объектов, в адресную инвестиционную адресную программу города Москвы. Сейчас он проходит согласование.

По мнению Губернатора Тверской области Игоря Рудени, приведение в порядок очистных сооружений позволит значительно улучшить качество воды в населенных пунктах, расположенных возле Иваньковского водохранилища.

«Для нас это имеет ключевое значение. Это и экология, и комфорт проживания наших граждан», – считает глава региона.

Работа по реконструкции очистных систем в Конаково и Радченко ведется в рамках соглашения о сотрудничестве между Москвой и Тверской областью. На эти цели Верхневолжье уже получило из бюджета столицы 150 млн рублей.

В 2016 году Губернатор Игорь Руденя и мэр Москвы Сергей Собянин подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого Тверской области предоставлено 15 единиц коммунальной техники, которая была направлена Твери, Ржеву, Вышнему Волочку, Торжку, Старицкому району, Бежецкому и Кашинскому районам. Кроме того, 300 млн рублей из бюджета столицы было выделено на ремонт дорог в Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области.