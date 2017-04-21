Четверть века славят Верхневолжье

Образцовый хор девочек «Глория» ДЮЦ «Новая Корчева» отметил своё 25-летие юбилейным концертом в ДК «Современник»

- Для человека 25 лет - это достаточно серьезный возраст, когда он сформировался и планирует своё будущее. Любой коллектив переживает то же самое, что и отдельный человек, - отметила в приветственном слове министр образования Тверской области Н.А.Сенникова. – Мне очень радостно, что жива та добрая традиция, у истоков которой стоял о. Борис Ничипоров. И сегодня этот удивительный творческий коллектив радует не только своих земляков, но представляет Тверскую область и всю нашу страну на самых престижных концертных площадках. Свои поздравления передает вам губернатор И.М.Руденя, который желает «Глории» новых достижений, славить свою малую родину, любить большую, чтить предков и строить будущее!

Также юбиляров поздравили заместитель главы администрации Конаковского района по социальной политике А.А.Бородина, начальник управления образования администрации района О.Ю.Булгакова, член Союза композиторов и Союза театральных деятелей России М.А.Шмотова, профессор и ректор Московской государственной консерватории им. П.И.Чайковского заслуженный деятель искусств Российской Федерации А.С.Соколов, представители конаковских учреждений дополнительного образования.

Напомним, что девичий коллектив под названием «Глория» был тем ядром, вокруг которого постепенно сформировался детско-юношеский центр «Новая Корчева». Хор девочек воскресной школы вырос в известный коллектив, участвовавший в богослужениях и концертах во многих городах нашей страны и за рубежом - в Германии, Бельгии, Франции, Норвегии, Швейцарии, США, Израиле, Чехии, Польше. В декабре 2007 года хор получил звание «Образцовый детский коллектив».

За 25 сменилось не одно поколение участниц хора, зрители юбилейного концерта имели возможность услышать «Глорию» разных поколений: начиная с первого состава хора до самых юных хористок, поющих в подготовительной группе. Вместе с девочками поздравления принимала Людмила Ивановна Антонова, которая, став хормейстером «Глории», внесла в образовательный процесс свою душу, мастерство и творческую индивидуальность.

Glōria – по-русски значит слава, пожелаем коллективу и впредь так же вдохновенно славить наш любимый край, восхищая своими чистыми звонкими голосами благодарных слушателей.

Наталья БАРАНОВСКАЯ.