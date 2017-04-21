В приемной «Единой России»

19 апреля в местной общественной приемной партии «Единая Россия» Конаковского района состоялся выездной прием граждан по личным вопросам.

Прием вела руководитель региональной общественной приемной председателя партии Д.А.Медведева в Тверской области Лилия Корниенко. В организации мероприятия приняли участие секретарь Конаковского местного отделения партии Дмитрий Щурин, руководитель местной общественной приемной Ирина Третьякова, глава Конаковского района Людмила Козлова, глава администрации района Олег Лобановский, помощник руководителя РОП ПП Елена Никитина и координатор по работе с обращениями граждан регионального исполнительного комитета партии Татьяна Симоненко. На приеме к депутату обратились 6 граждан с различными по тематике вопросами. Галина Корнилова, председатель Конаковского общества инвалидов, попросила оказать содействие мужу, Александру Корнилову, в реабилитации и протезировании правой ноги после ампутации. Во время приема после диалога с начальником организации медицинской помощи населению вопрос был решен – Александр Анатольевич будет направлен в реабилитационный центр в городе Твери.

Галина Аксенова, председатель районного совета ветеранов, обратилась с проблемой отсутствия лаборатории по забору анализов в п. Радченко, в связи с чем жителям приходится добираться в ближайшую больницу за 30 км. Глава района Людмила Козлова по данному вопросу сообщила, что будет проведена проверка и сделан запрос в центральную районную больницу.

Еще одна жительница Алевтина Громова сообщила, что в амбулатории села Городня сломан котел, и температура в здании не поднимается выше 2 градусов тепла. В таких условиях невозможно провести точный осмотр, а каждый посетитель больницы замерзает и на приеме у врача одет в верхнюю одежду, что не соответствует нормативам. В ходе диалога секретарь местного отделения Дмитрий Щурин уточнил реальные причины произошедшей ситуации. Вопрос взят на контроль местными депутатами, и в ближайшее время запланирован выезд в амбулаторию для решения проблемы.

Все остальные вопросы были взяты на контроль Лилией Корниенко. Напоминаем, что выездные приемы граждан проводятся каждый месяц в разных муниципалитетах Тверской области.

Елена НИКИТИНА.