Мы любим тебя, фестиваль!



Большим красочным разножанровым концертом творческих коллективов Дворца культуры «Современник» завершился первый, отборочный тур 45-го юбилейного районного фестиваля искусств «Конаковские огни-2017».

45 лет наш любимый фестиваль зажигает огни, открывает новые имена и дарит встречи с корифеями самодеятельного творчества. Каждое учреждение культуры Конаковского района гордится своими победами на фестивале и отбирает для участия в нем самые лучшие номера творческого сезона. Традиционно завершая фестивальный марафон по району, ДК «Современник» стремится представить конкурсную программу, которая может служить эталоном для участников фестиваля в хореографии и вокале, в художественном чтении и декоративно-прикладном искусстве. Неслучайно многие солисты и творческие коллективы «Современника» по решению жюри удостаиваются звания лауреатов фестиваля. Не стал исключением и нынешний год. В завершение концерта, сказав много добрых слов в адрес артистов «Современника», председатель жюри заместитель заведующего отделом молодежной политики, культуры и спорта администрации Конаковского района Л.В.Шапкина вручила дипломы лауреатам фестиваля.

Лауреатами I степени стали: театр танца «Дебют», Светлана Кугай и Татьяна Темерова (вокал), Гоша Гогнидзе, Анна Липатова (образцовый детский театр «Теремок»), духовой оркестр «Наше время», танцевально-спортивный клуб «Mary Dens», студия ЗОЖ «Обаяние», Александр Лисиенков (вокал), Лиза Колотвина и Татьяна Темерова (вокал), Елена Жугару и Дарья Чернятьева (дуэт восточного танца), Каролина Воробьева (вокал), ансамбли «Карамельки», «Каприз», «Бусинки» (вокальная студия «Чародеи»), Татьяна Колотвина (вокал), народный ансамбль гармонистов и частушечников «Завалинка», вокальный ансамбль «Палитра», шоу-группа восточного танца «Эльби», Татьяна Темерова и Александр Лисиенков (вокал), вокальный ансамбль «Русская душа».

Второй тур «Конаковских огней-2017» в виде заключительного гала-концерта с участием лучших солистов и творческих коллективов нашего района состоится в ДК «Современник» 29 апреля. Начало программы в 14 часов. Спешите на встречу с прекрасным!

Наталья БАРАНОВСКАЯ.