Театральная рецензия

ТО, ЧЕГО НАМ НЕ ХВАТАЕТ…

Если честно, то когда стало известно, что театр режиссера Галины Рымановой районного ДК «Современник» готовит очередной спектакль «по фильму», то немного засомневались. Предыдущий опыт воплощения известных шедевров отечественного кинематографа на сцене оказался удачным: можно вспомнить работы театра по «Безымянной звезде», по «Здравствуйте, я ваша тетя», по «Иван Васильевич меняет профессию» и т.д. Но сможет ли театр передать всю позитивную энергетику старой комедии Юрия Чулюкина по повести Бориса Бедного? Не замылится ли сама сценическая подача, ведь когда актерский состав работает по хорошо проторенной дорожке, есть риск, что называется, выйти в тираж… Но, посмотрев новую работу Галины Петровны, мнение сложилось однозначное – выстрел режиссера опять был в самое яблочко.

Нынешняя постановка - это бомба! Очень сильная работа получилась. Атмосфера времени, атмосфера фильма, удивительная доброта, лиричность, естественность - все это удалось передать во многом и благодаря удачно подобранному актерскому составу. Конечно, роль Тоси в исполнении Татьяны Темеровой – это даже не стопроцентное, а стопятидесятипроцентное попадание! На Тосе держится сюжет, на ней держался и спектакль. Однако же, куда бы делась Тося, как бы не ее возлюбленный Илья в исполнении Александра Лисиенкова? Многим он больше знаком по своим песням, но его актерское амплуа «героя-любовника» очень органично вплелось в канву спектакля. Ну а о мастерстве перевоплощения Валерия Данейкина, который играл завхоза Ксан Ксаныча, и говорить не приходится – это еще одна яркая роль в багаже актера. А как хороша мама Вера в исполнении Елены Рощиной! Да всех, абсолютно всех можно перечислять и хвалить - проходных ролей в таком замечательном спектакле просто нет! Катю играла Елена Кузнецова, «роковую деву» Анфису – Татьяна Колотвина, Надю – Галина Разумова, роль Фили как нельзя кстати подошла артистичному Вячеславу Дубкову.

Замечательно раскрыты разнообразные мужские типажи в исполнении Ильи Бафталовского, Антония Бугаева, Владимира Котельникова, Петра Гевондяна. А под фуфайкой почтальонши не сразу можно было узнать Светлану Борину, которая также известна больше как исполнитель авторской песни.

Показалось, что в этой работе Галины Рымановой стало немного меньше «мюзикловости», и музыкально-танцевальные номера заполняли сюжетные стыки «без фанатизма». Но и «Дебют» Ларисы Мухиной, и «поющий доктор» Андрей Григорьев, да и сами актеры, которые через одного пели, – это неизменные элементы постановок Галины Петровны. Они создавали вкус времени и очень-очень радовали сердце.

Вот про эту радость, подаренную актерами театра, и хотелось бы сказать. На протяжении почти двух часов перед полным зрительным залом (а был настоящий бескомпромиссный аншлаг), разворачивался хорошо знакомый по фильму сюжет.

Казалось бы – планку, заданную в свое время Юрием Чулюкиным в соавторстве с замечательными актерами Николаем Рыбниковым, Надеждой Румянцевой, Люсьеной Овчинниковой, Инной Макаровой, Михаилом Пуговкиным и так далее, не перепрыгнуть. Да и задачи такой, наверное, не стояло. Но на сцене «Современника» в тот вечер были показаны, в первую очередь, настоящие человеческие отношения.

Вот таких отношений – искренних и теплых, честных и по-настоящему добрых – нам в современной жизни и не хватает…

Спасибо вам, друзья, за замечательный спектакль!

Максим МАЛАХОВ.