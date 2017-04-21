По карте района

ГОРОДНЯ КАК ТОЧКА РОСТА



Продолжаются отчеты глав городских и сельских поселений Конаковского района. На прошлой неделе о своей работе в 2016 году перед Советом депутатов Городенского сельского поселения отчиталась глава администрации Городни Екатерина Корнева.

На заседании Совета депутатов Городенского сельского поселения приехали глава администрации Конаковского района Олег Лобановский и его заместитель по ЖКХ Владимир Шор. На отчет пришли и активисты поселения – представители местной общественности. Подобная представительность, делающая заседание Совета расширенным и более публичным, неслучайна. Отчет главы - лишь первый пункт повестки дня. Помимо этого, на Совете депутатов нужно было обсудить и другие насущные вопросы. Ниже мы приводим тезисы отчета, который озвучила Екатерина Корнева:

- За 2016 год администрацией Городенского сельского поселения оказано 329 разного рода муниципальных услуг, рассмотрено около 277 обращений граждан, из них при личном приеме - более 320 обращений. Было осуществлено 26 разного рода нотариальных действий (выдача доверенностей, завещаний), выдано 38 разрешений на строительство, 7 разрешений на ввод в эксплуатацию жилья и объектов иного назначения, приватизировано 7 квартир, заключено 295 договоров с юридическими лицами, касающихся исполнения полномочий администрации и в целом поселения.

В соответствии с Земельным кодексом РФ администрацией проведено 15 аукционов по продаже земельных участков в собственность на общую сумму почти 13 миллионов рублей и 72 аукциона по продаже права аренды земельных участков на общую сумму более 5,2 миллиона рублей, заключено 122 договора без проведения торгов на общую сумму более 8,1 миллиона рублей. Общая сумма доходов от торгов – 26 миллионов 327,3 тысячи рублей. Особый акцент в отчете был сделан на прохождение отопительного сезона 2015-2016 годов. Они прошли без срывов и чрезвычайных ситуаций. Своевременно были запущены котельные в самой Городне и деревне Кошелево. Должным образом было организовано снабжение сетевыми ресурсами жителей поселения. На его территории свою деятельность осуществляет управляющая компания ООО УК «Комфорт Сервис», которая обслуживает жилфонд села Городня и деревень Кошелево, Игуменка и Заполок. Жалоб у жителей Городенского сельского поселения к работе управляющих компаний не зафиксировано. В целях подготовки к отопительному периоду 2015-2016 гг. администрацией были закуплены для котельных четыре сетевых насоса, тепло-счетчики, редукционные клапаны, 2000 п. м теплоизоляции, 30 погонных метров трубы, приобретены задвижки, соль; для объектов водоснабжения приобретено 500 погонных метров трубы; для объекта водоотведения - два насоса КНС, четыре пускозащитной автоматики для КНС и 80 погонных метров трубы. В летний период 2016 года в рамках подготовки к отопительному сезону были проведены работы по газоснабжению трех многоквартирных домов в д. Заполок на общую сумму 4,6 млн. рублей; проектирование газоснабжения шести деревень (Кошелево, Новенькое, Межево, Меженино, Лукино и Сентюрино) общей протяженностью 15,6 километра. Это позволит газифицировать 306 домовладений и обеспечить газом порядка 700 жителей поселения, а также строящийся в Кошелеве молочно-перерабатывающий завод «Молочная здравница» компании «Продвижение». В Кошелеве есть муниципальная котельная, обслуживающая жилой фонд Городенского сельского поселения - четыре дома по 36 квартир. Котельная убыточная и ежегодная сумма выпадающих доходов (по данным аудиторского заключения) составляет порядка 5 млн. рублей. За счет реализации этого проекта появится возможность индивидуальной газификации квартир в этих домах. В настоящее время администрацией подана заявка в госэкспертизу данного проекта.

В засушливые летние периоды 2010 и 2014 годов территория поселения была наиболее пожароопасной. В целях профилактики пожаров и своевременного их тушения была проведена своевременная опашка всех деревень и чистка прудов, и пожароопасный период 2016 года прошел без нареканий. Регулярно, по заявкам жителей, во всех деревнях происходит замена ламп и фонарей уличного освещения, ремонт выключателей, спиливание деревьев. В зимний период в рабочем режиме производилась чистка дорог от снега силами УК «Комфорт Сервис».

В рамках полномочий администрации по созданию условий для организации досуга, культуры, библиотечного обслуживания населения были проведены Дни деревень Кошелево, Игуменка, Заполок, Борцино, села Городня, Дни России, пожилых людей, празднование Дня Победы. К Новому году все дети Городенского сельского поселения получили новогодние подарки.

В администрации в соответствии с законом № 125-ФЗ «Об архивном деле» ведется номенклатура дел, для хранения которой в здании администрации предусмотрено отдельно закрывающееся помещение, где хранятся архивные документы. В должностной инструкции специалиста администрации предусмотрено ведение архива и взаимодействие с архивами Конаковского района и Тверской области. Также в рамках государственных полномочий по организации ВУС администрацией созданы все необходимые условия для осуществления этих функций. На воинском учете состоит 771 гражданин Городенского сельского поселения, в т.ч. 29 офицеров запаса. В 2016 году специалистом ВУС проводилась работа по постановке на учет 22 граждан. Без срывов прошел весенний и осенний призыв 2016 года. Своевременно разносятся повестки по месту жительства призывников.

В здании администрации на протяжении 2016 года организован прием граждан по вопросам оформления субсидий для населения. Специалистами отделов социальной защиты оказывается вся необходимая помощь. Открыто рабочее место специалиста МФЦ.

В 2016 году на территории Городенского сельского поселения проходили выборы в Государственную думу РФ, губернатора Тверской области, в Законодательное собрание Тверской области. При явке жителей 2115 человек (что составляет 46,34 процента избирателей) победу одержали: в Госдуме России - партия «Единая Россия» (60,82 процента), депутат от «Единой России» Светлана Максимова (60,51 процента,) действующий губернатор Тверской области от «Единой России» Игорь Руденя (77,45 процента), партия «Единая России» в ЗС Тверской области (60 процентов) и депутат от «Единой России» Константин Буевич (63,27 процента). Также глава администрации Екатерина Корнева участвовала в выборах в ЗC Тверской области под № 3 и по итогам выборов получила Благодарность от губернатора Тверской области за активное участие в избирательной кампании.

Но, пожалуй, самым важным вопросом повестки дня стало принятие решение о передаче полномочий по теплоснабжению и горячему водоснабжению на уровень МО «Конаковский район». В настоящее время на уровне регионального правительства принято решение о создании такой системы, при которой все бюджетные полномочия по теплоснабжению передаются на уровень муниципальных районов. Это – политическая воля губернатора. Дело в том, что на модернизацию теплоснабжающих мощностей планируется выделить значительные средства. А поскольку бюджеты поселений не имеют таких денег, подготовка к отопительному сезону осуществляется «на грани чрезвычайных ситуаций», а где и приводит к срывам вступления в него. Например, в Городенском поселении требуется 28 миллионов на модернизацию котельной. По сути, это весь бюджет поселения за год. Эти деньги готова дать область, но через район. Такая система в течение года должна быть принята везде. К тому же через район поселения могут вступить в программы на условиях софинансирования. Единогласным решением было принято решение о передаче этих полномочий. Также единогласно было принято решение о создании МУП «ЖКХ Городня» для организации водоснабжения и водоотведения на территории поселения. Передача же полномочий должна завершиться уже в мае, чтобы летом спокойно подготовить поселение к грядущей зиме. Деятельность же ныне существующего МУП с 10 мая будет прекращена.

Обсудили и проблему того, что в Городне сложилась неприемлемая ситуация с задолженностью населения перед МУП за поставленные теплоносители и произведенные услуги. Как сказал В.Э.Шор, больная, неприятная тема, но говорить о ней необходимо. Здесь действовать нужно жестко - вплоть до выселения злостных неплательщиков в маневренный жилфонд. Тем более что физически не имеют возможности заплатить единицы, а большая часть делает это «из принципа» или разгильдяйства.

Также обсуждался вопрос по Городенской амбулатории, по Путевому дворцу и по возможности организации пункта скорой помощи для обслуживания федеральной трассы Москва - Санкт-Петербург и, соответственно, населения. Обсуждали и вопрос подготовки к пожароопасному периоду. Подводя итоги совещания, глава администрации Конаковского района Олег Лобановский сказал, что Городенское сельское поселение всегда было в авангарде всех новых веяний и решений, активно взаимодействуя с районной властью. Благодаря этому успешно решаются многие вопросы: газификации, теплоснабжения, благоустройства и так далее.

Городня – это место с перспективой, сюда заходят инвесторы, село и его окрестности давно нанесены на туристическую карту района, и будущее Городенского сельского поселения видится положительным.

Подготовил

Максим МАЛАХОВ.