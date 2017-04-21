Антитеррор-2017

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

Как все знают, в начале апреля в Санкт-Петербурге произошел террористический акт. 14 погибших, более пятидесяти пострадавших. Мы скорбим и выражаем сочувствие всем, кто потерял родных и близких. А еще хотим предостеречь вас, уважаемые земляки, об угрозе терроризма и в очередной раз призвать к бдительности.

В регионе продолжаются оперативно-профилактические мероприятия по проверке миграционного законодательства. Выявленные силовиками нарушения допускаются как мигрантами, прибывшими для трудоустройства, так и местными жителями, способствующими нелегальной миграции. Только за первые три месяца этого года выявлено более одной тысячи шестисот административных правонарушений по линии миграционного законодательства. Зачастую жители Тверской области, являющиеся собственниками жилья, в нарушение законодательства фиктивно регистрируют у себя иностранцев за денежное вознаграждение. Многие для извлечения финансовой прибыли сдают свои квартиры для массового проживания мигрантов, не задумываясь о возможных последствиях. Ряд представителей бизнеса принимают на работу иностранных граждан в нарушение миграционного законодательства. Все перечисленное приводит к увеличению незаконных миграционных потоков в Тверскую область, что способствует осложнению криминогенной обстановки, формированию террористических угроз.

Среди мигрантов в наш регион проникают преступники, находящиеся в розыске, члены международных террористических организаций. Например, в конце декабря 2016 года в Ржеве пресечена деятельность группы граждан Киргизии, причастных к изучению радикальных течений ислама, контактировавших с боевиками запрещенной в России международной террористической организации «Джабхат ан-Нусра». Задержанные проживали в съемной квартире многоэтажки в центре Ржева, использовали интернет-приложение «WatsApp» для связи с боевиками на Ближнем Востоке. Летом 2016 года в Твери пресечена деятельность глубоко законспирированной террористической ячейки, вербовавшей новых рекрутов из числа выходцев из центральноазиатского региона в интересах международных террористических организаций, в том числе действующих на территории Сирии. Тайные собрания членов ячейки проводились на арендованной квартире в Твери, на улице Ерофеева. Деятельность группы координировалась двумя уроженцами Ошской области Киргизии, проживавшими на территории тверского региона. Задержанные работали поварами в одном из кафе Твери и под видом добропорядочных граждан снимали квартиру в центре областной столицы. Именно здесь проживали более десяти человек, которых задержанные пытались склонить к террористической деятельности. Изъято большое количество литературы экстремистского содержания. Расследование уголовного дела продолжается. В феврале этого года из тверского следственного изолятора в сопровождении конвоя за пределы региона и в дальнейшем России вывезен гражданин Туркменистана 40-летний Режеп Жаббаров, находящийся в международном розыске. Процедуру экстрадиции Жаббарова инициировала прокуратура Тверской области. По результатам проверки он признан надлежащим выдаче компетентным органам Туркменистана для уголовного преследования. В отношении Жаббарова в июне 2014 года издано специальное уведомление Генерального секретариата Интерпола «с красным углом», требующее от всех стран - участников Интерпола незамедлительного задержания преступника с целью экстрадиции в Республику Туркменистан. В поле зрения отечественных спецслужб Жаббаров попал в ходе проверки информации о его попытках организовать сбор денежных средств на поездку в Сирийскую Арабскую Республику для участия в вооруженном конфликте на стороне «ИГИЛ», запрещенной в Российской Федерации. При задержании у Жаббарова обнаружены поддельные документы: паспорт и водительское удостоверение на имя гражданина Республики Узбекистан Икрома Абдримова и паспорт и водительское удостоверение на имя гражданина Киргизии Шумкара Токторбаева. Есть в биографии Жаббарова еще одно криминальное пятно - в 2002 году приговором Торжокского городского суда он был признан виновным в совершении изнасилования и приговорен к лишению свободы сроком на 6 лет. 28 декабря 2016 года ему была вручена копия постановления заместителя генерального прокурора РФ о выдаче правоохранительным органам Туркменистана для привлечения к уголовной ответственности. Еще раз отметим - Жаббаров жил в Твери на съемной, так называемой «резиновой» квартире. В начале апреля УФСБ России по Тверской области сообщило о задержании в Твери пяти уроженцев Центральной Азии, входящих в религиозно-экстремистскую ячейку. Операция проходила при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии. По данным следствия, лидером группы осуществлялась вербовка земляков для выезда на территорию Ближнего Востока для участия в боевых действиях на стороне «Исламского государства», в том числе в качестве террористов-смертников. В ходе обысков изъяты предположительно религиозно-экстремистская литература, видеоматериалы, пропагандирующие международную террористическую организацию «ИГИЛ», запрещенную в Российской Федерации. В отношении лидера ячейки возбуждено уголовное дело по статье «содействие террористической деятельности». Следственные и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.

Директор ФСБ России, председатель Национального антитеррористического комитета Александр Бортников заявил, что основной костяк террористических групп - граждане стран СНГ, прибывшие в Россию в потоках трудовой миграции. Часть из них проходила подготовку и участвовала в боевых действиях в Сирии и Ираке. После прибытия в нашу страну указанные лица разворачивают активную вербовочную деятельность в мигрантской среде, рекрутируя исполнителей терактов в российских регионах.

Уважаемые земляки, мы еще раз обращаемся к вам с просьбой о бдительности. Будьте внимательны к тем, кому предоставляете в аренду жилье. Не думаете о себе - побеспокойтесь за судьбу своих детей, родных и близких. Задумайтесь о том, что нередко, впуская к себе в дом нелегальных мигрантов, выходцев из южных республик, мы помогаем террористам. Телефоны доверия в Твери: ФСБ - 77-74-41, УМВД – 32-95-52 или 02.

«Патрульная служба» (Тверь).