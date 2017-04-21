Празднуем День Победы!

Тверская обл. г. Конаково,
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телефон: +7(48242) 4-37-04
E-mail: konzarya@yandex.ru
ПРАЗДНИЧНАЯ АФИША С 28 АПРЕЛЯ ПО 13 МАЯ
28 апреля
Матч по хоккею с шайбой среди юношей памяти героя войны А. Баскакова. Конаково, МБУ «Конаковский лед». Начало в 16 часов.
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Районный фестиваль патриотической песни «Пою тебе, Россия!».
ДК «Современник», в 14 часов.
30 апреля
Премьера танцевального проекта «Русь». ДК Селихово, в 18 часов.
2 мая
Легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы.
Конаково, городская площадь.
Начало в 10 часов.
3 мая
«Парад малышковых войск».
Конаково, центральная площадь.
Начало в 10-30.
4 мая
Юнармейский «Марш победы» учащихся общеобразовательных учреждений Конаковского района.
Конаково. Центральная площадь.
Начало в 11 часов.
5 мая
Районный митинг «Никто не забыт, ничто не забыто» у обелиска сержанту Вячеславу Васильковскому.
д. Рябинки Вахонинского с/п. Начало в 12 часов.
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Прием главы Конаковского района ветеранов войны и тружеников тыла. Конаково, «ДОМОкафе».
Начало в 14 часов.
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Концертное представление на льду «Спасибо солдату за жизнь на земле». Конаково, СК «Конаковский лед».
Начало в 12 часов.
6 мая
Турнир по настольному теннису.
Конаково, ДЮСШ «Олимп».
Начало в 11 часов.
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Праздничный концерт, посвященный 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Конаково, ДК «Современник».
Начало в 14 часов.
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Тематический вечер-концерт «Виват, Победа!». Огонек для ветеранов войны и труда.
Селихово, СДК. Начало в 14 часов.
6 - 7 мая
Всероссийский турнир «Георгий-Победоносец» памяти Бориса Ничипорова.
Конаково, ДЮСШ единоборств (ФОК). Начало в 11 часов.
5-й Всероссийский турнир по боксу «Виктория» (среди девушек).
Конаково, СК «Олимп».
Начало в 15 часов.
6 - 8 мая
Турнир по настольному теннису, посвященный Дню Победы.
Конаково, ДЮСШ «Олимп».
Начало в 11 часов.
7 мая
Концерт, посвященный Дню Победы. Село Дмитрова Гора, СДК.
Начало в 19 часов.
8 мая
Турнир по стритболу, посвященный Дню Победы.
Конаково, ДЮСШ «Олимп».
Начало в 11 часов.
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Матчевая встреча по шахматам среди ветеранов и учащихся.
Конаково, шахматный клуб (ул. Гагарина, 29). Начало в 11 часов.
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Праздничный концерт «И помнит мир спасенный».
д. Ручьи, СДК. Начало в 18 часов.
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Шествие. Митинг. Акция «Бессмертный полк». Концертная программа, салют.
п. Редкино, могила Героя СССР А.В.Шаталкина. Начало в 16 часов.
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Праздничный концерт, посвященный Дню Победы «Памяти предков будем достойны». Честование ветеранов «Победу вашу, дорогие, мы в сердце свято сохраним». Акции «Красная ленточка» и «Георгиевская ленточка». Факельное шествие. Салют. Акция «Зажги свечу».
Поселок Козлово, Центр досуга. Начало в 20 часов.
8 - 9 мая
Турнир по волейболу «Память».
Поселок Редкино.
Начало 11 часов.
12 мая
Легкоатлетический турнир «Шиповка юных» среди учащихся образовательных учреждений.
д. Вахонино, школьный стадион.
Начало в 10 часов.
13 мая
Реконструкция боя.
Вахонинское с/п, д. Шуклово.
Начало в 13 часов.
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Турнир по настольному теннису, посвященный Дню Победы.
МБУ ДО «ДЮСШ «Олимп».
Начало в 11 часов.
9 МАЯ В КОНАКОВСКОМ РАЙОНЕ
Праздничные мероприятия, посвященные празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг., которые планируется провести 9 мая в городских и сельских поселениях МО «Конаковский район».
Городское поселение город Конаково
Праздничное шествие, акция «Бессмертный полк»:
9-20 – отъезд ветеранов от площади перед администрацией Конаковского района.
10-00 – начало шествия «Бессмертный полк» от военкомата.
10-30 – митинг в Комсомольском сквере «Никто не забыт, ничто не забыто». Минута молчания, возложение цветов и венков, фейерверк.
11-00 – первенство Конаковского района, чемпионат и первенство Тверской области по водномоторному спорту, посвященные Дню Победы. Показательные выступления. Акватория р. Донховки.
12-00 - автопробег по местам боевой славы г. Конаково и Конаковского района. Старт от конечной остановки ул. Гагарина.
14-00 - Праздничное гуляние «Играй, гармонь, подруга фронтовая». ДК «Современник».
17-00 – начало праздничных мероприятий на городской площади: концерт, награждение победителей «Парада малышковых войск».
22-45 – Праздничный салют.
Юрьево-Девичьевское
сельское поселение
10-00 - митинг-концерт «Чтобы помнили». СДК с. Юрьево-Девичье.
9-30 – 14-00 - шествие бессмертного полка «Поклонимся великим тем годам». Митинг-концерт «Чтобы помнили». Поздравления и праздничная программа для ветеранов и детей.
Городское поселение
поселок Козлово
12-00 - митинг «Помнить, чтобы жить». Акция «Красная гвоздика», полевая кухня. Концерт, посвященный Дню Победы «Под мирным небом». Обелиск.
Старомелковское
сельское поселение
11-00 - акция «Бессмертный полк».
12-00 - митинг «Памяти предков будем достойны». Солдатская каша. Салют воздушных шаров, гражданская панихида. Мемориал памяти воинам, погибшим в Великую Отечественную войну.
Городское поселение
поселок Редкино
11-00 - акция «Бессмертный полк». Митинг «Победу вашу, дорогие, мы в сердце свято сохраним». Стела павшим воинам-редкинцам.
20-00 - концертная программа «Победу вашу, дорогие, мы в сердце свято сохраним». Салют. Площадь у ДК «Химик».
Селиховское сельское
поселение
10-00 - акция «Бессмертный полк». Митинг «Никто не забыт, ничто не забыто». Братское захоронение с. Селихово.
11-00 - легкоатлетический марафон, посвященный Дню Победы.
Городское поселение
поселок Радченко
11-30 - акция «Бессмертный полк».
12-00 - митинг «Никто не забыт, ничто не забыто». Военная экспозиция школьного музея. Праздничный концерт. Солдатская каша. Памятные камни с почетным караулом школьников у Вечного огня.
Городское поселение
поселок Новозавидовский
10-00 - шествие «Бессмертного полка» от памятника Ленину. Митинг «Никто не забыт, ничто не забыто». Братское кладбище советских воинов.
16-00 - праздничный концерт. Новозавидовский ДК.
22-00 - праздничный салют. Новозавидовский парк.
Козловское сельское
поселение
10-00 - возложение венков на братскую могилу в деревне Бережки. Акция «Бессмертный полк».
11-00 - возложение венков к мемориалу в деревне Койдиново. Акция «Бессмертный полк».
Дмитрогорское сельское
поселение
9-00 - возложение цветов к мемориальным доскам Героев СССР И. Кузина, И. Зонова, писателя-фронтовика Я. Шведова. Акция «Бессмертный полк».
10-00 - митинг на братской могиле «Никто не забыт, ничто не забыто», посвященный празднованию Дня Победы. Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистами и умерших от ран в госпиталях.
Сельское поселение
«Завидово»
9-50 - шествие «Бессмертный полк». Село Завидово (ул. Школьная).
10-00 - митинг «Мы преклоняем головы». Братская могила у Храмового комплекса с. Завидово.
11-30 – 12-00 - шествие «Бессмертный полк». Деревня Мокшино (от здания нового ДОУ).
12-00 - торжественный митинг «Мы преклоняем головы». Парковая зона у обелиска Досугового центра д. Мокшино.
13-00 - возложение венков к братским захоронениям в д. Вараксино, Архангельское и у монумента «катюша». Акция «Бессмертный полк».
15-00 - торжественное мероприятие для ветеранов, посвященное Дню Победы. Досуговый центр ул. Школьная, 2.
17-30 - минута молчания. Ретро-дискотека. Село Завидово (площадь у Досугового центра).
18-00 - танцевальный час в стиле ретро. Деревня Мокшино (площадь у Досугового центра).
21-00 – 22-00 - праздничный салют. Деревня Мокшино и село Завидово (площадь у Досугового центра и стадион школы д. Мокшино).
Ручьевское сельское
поселение
11-00 - акция «Бессмертный полк». Митинг «И помнит мир спасенный» у братской могилы советских воинов, погибших в боях с фашистами в д. Крутец.
12-00 - акция «Бессмертный полк». Митинг «И помнит мир спасенный» у братской могилы в д. Баранниково.
Вахонинское сельское
поселение
11-00 - акция «Бессмертный полк». Митинг «Никто не забыт, ничто не забыто». Воинское захоронение вне кладбища в д. Терехово.
16-00 - праздничный концерт. Вахонинский СДК.
Городенское сельское
поселение
11-00 - акция «Бессмертный полк». Праздничное шествие «Бессмертный полк».
18-00 - праздничный концерт, посвященный 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Городенский СЦКиД.
Первомайское сельское
поселение
12-00 - акция «Бессмертный полк». Митинг «Никто не забыт, ничто не забыто», посвященный 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Памятник погибшим.
14-00 - концерт, посвященный памяти погибших в Великой Отечественной войне, а также памяти худ. руководителя Первомайского ДК И.А.Мельниченко. Актовый зал Первомайской средней школы.
16-00 - чаепитие для ветеранов. Бар ООО «Русь К».