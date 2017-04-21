Празднуем День Победы!

ПРАЗДНИЧНАЯ АФИША С 28 АПРЕЛЯ ПО 13 МАЯ

28 апреля

Матч по хоккею с шайбой среди юношей памяти героя войны А. Баскакова. Конаково, МБУ «Конаковский лед». Начало в 16 часов.

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Районный фестиваль патриотической песни «Пою тебе, Россия!».

ДК «Современник», в 14 часов.

30 апреля

Премьера танцевального проекта «Русь». ДК Селихово, в 18 часов.

2 мая

Легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы.

Конаково, городская площадь.

Начало в 10 часов.

3 мая

«Парад малышковых войск».

Конаково, центральная площадь.

Начало в 10-30.

4 мая

Юнармейский «Марш победы» учащихся общеобразовательных учреждений Конаковского района.

Конаково. Центральная площадь.

Начало в 11 часов.

5 мая

Районный митинг «Никто не забыт, ничто не забыто» у обелиска сержанту Вячеславу Васильковскому.

д. Рябинки Вахонинского с/п. Начало в 12 часов.

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Прием главы Конаковского района ветеранов войны и тружеников тыла. Конаково, «ДОМОкафе».

Начало в 14 часов.

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Концертное представление на льду «Спасибо солдату за жизнь на земле». Конаково, СК «Конаковский лед».

Начало в 12 часов.

6 мая

Турнир по настольному теннису.

Конаково, ДЮСШ «Олимп».

Начало в 11 часов.

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Праздничный концерт, посвященный 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Конаково, ДК «Современник».

Начало в 14 часов.

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Тематический вечер-концерт «Виват, Победа!». Огонек для ветеранов войны и труда.

Селихово, СДК. Начало в 14 часов.

6 - 7 мая

Всероссийский турнир «Георгий-Победоносец» памяти Бориса Ничипорова.

Конаково, ДЮСШ единоборств (ФОК). Начало в 11 часов.

5-й Всероссийский турнир по боксу «Виктория» (среди девушек).

Конаково, СК «Олимп».

Начало в 15 часов.

6 - 8 мая

Турнир по настольному теннису, посвященный Дню Победы.

Конаково, ДЮСШ «Олимп».

Начало в 11 часов.

7 мая

Концерт, посвященный Дню Победы. Село Дмитрова Гора, СДК.

Начало в 19 часов.

8 мая

Турнир по стритболу, посвященный Дню Победы.

Конаково, ДЮСШ «Олимп».

Начало в 11 часов.

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Матчевая встреча по шахматам среди ветеранов и учащихся.

Конаково, шахматный клуб (ул. Гагарина, 29). Начало в 11 часов.

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Праздничный концерт «И помнит мир спасенный».

д. Ручьи, СДК. Начало в 18 часов.

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Шествие. Митинг. Акция «Бессмертный полк». Концертная программа, салют.

п. Редкино, могила Героя СССР А.В.Шаталкина. Начало в 16 часов.

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Праздничный концерт, посвященный Дню Победы «Памяти предков будем достойны». Честование ветеранов «Победу вашу, дорогие, мы в сердце свято сохраним». Акции «Красная ленточка» и «Георгиевская ленточка». Факельное шествие. Салют. Акция «Зажги свечу».

Поселок Козлово, Центр досуга. Начало в 20 часов.

8 - 9 мая

Турнир по волейболу «Память».

Поселок Редкино.

Начало 11 часов.

12 мая

Легкоатлетический турнир «Шиповка юных» среди учащихся образовательных учреждений.

д. Вахонино, школьный стадион.

Начало в 10 часов.

13 мая

Реконструкция боя.

Вахонинское с/п, д. Шуклово.

Начало в 13 часов.

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Турнир по настольному теннису, посвященный Дню Победы.

МБУ ДО «ДЮСШ «Олимп».

Начало в 11 часов.

9 МАЯ В КОНАКОВСКОМ РАЙОНЕ

Праздничные мероприятия, посвященные празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг., которые планируется провести 9 мая в городских и сельских поселениях МО «Конаковский район».

Городское поселение город Конаково

Праздничное шествие, акция «Бессмертный полк»:

9-20 – отъезд ветеранов от площади перед администрацией Конаковского района.

10-00 – начало шествия «Бессмертный полк» от военкомата.

10-30 – митинг в Комсомольском сквере «Никто не забыт, ничто не забыто». Минута молчания, возложение цветов и венков, фейерверк.

11-00 – первенство Конаковского района, чемпионат и первенство Тверской области по водномоторному спорту, посвященные Дню Победы. Показательные выступления. Акватория р. Донховки.

12-00 - автопробег по местам боевой славы г. Конаково и Конаковского района. Старт от конечной остановки ул. Гагарина.

14-00 - Праздничное гуляние «Играй, гармонь, подруга фронтовая». ДК «Современник».

17-00 – начало праздничных мероприятий на городской площади: концерт, награждение победителей «Парада малышковых войск».

22-45 – Праздничный салют.

Юрьево-Девичьевское

сельское поселение

10-00 - митинг-концерт «Чтобы помнили». СДК с. Юрьево-Девичье.

9-30 – 14-00 - шествие бессмертного полка «Поклонимся великим тем годам». Митинг-концерт «Чтобы помнили». Поздравления и праздничная программа для ветеранов и детей.

Городское поселение

поселок Козлово

12-00 - митинг «Помнить, чтобы жить». Акция «Красная гвоздика», полевая кухня. Концерт, посвященный Дню Победы «Под мирным небом». Обелиск.

Старомелковское

сельское поселение

11-00 - акция «Бессмертный полк».

12-00 - митинг «Памяти предков будем достойны». Солдатская каша. Салют воздушных шаров, гражданская панихида. Мемориал памяти воинам, погибшим в Великую Отечественную войну.

Городское поселение

поселок Редкино

11-00 - акция «Бессмертный полк». Митинг «Победу вашу, дорогие, мы в сердце свято сохраним». Стела павшим воинам-редкинцам.

20-00 - концертная программа «Победу вашу, дорогие, мы в сердце свято сохраним». Салют. Площадь у ДК «Химик».

Селиховское сельское

поселение

10-00 - акция «Бессмертный полк». Митинг «Никто не забыт, ничто не забыто». Братское захоронение с. Селихово.

11-00 - легкоатлетический марафон, посвященный Дню Победы.

Городское поселение

поселок Радченко

11-30 - акция «Бессмертный полк».

12-00 - митинг «Никто не забыт, ничто не забыто». Военная экспозиция школьного музея. Праздничный концерт. Солдатская каша. Памятные камни с почетным караулом школьников у Вечного огня.

Городское поселение

поселок Новозавидовский

10-00 - шествие «Бессмертного полка» от памятника Ленину. Митинг «Никто не забыт, ничто не забыто». Братское кладбище советских воинов.

16-00 - праздничный концерт. Новозавидовский ДК.

22-00 - праздничный салют. Новозавидовский парк.

Козловское сельское

поселение

10-00 - возложение венков на братскую могилу в деревне Бережки. Акция «Бессмертный полк».

11-00 - возложение венков к мемориалу в деревне Койдиново. Акция «Бессмертный полк».

Дмитрогорское сельское

поселение

9-00 - возложение цветов к мемориальным доскам Героев СССР И. Кузина, И. Зонова, писателя-фронтовика Я. Шведова. Акция «Бессмертный полк».

10-00 - митинг на братской могиле «Никто не забыт, ничто не забыто», посвященный празднованию Дня Победы. Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистами и умерших от ран в госпиталях.

Сельское поселение

«Завидово»

9-50 - шествие «Бессмертный полк». Село Завидово (ул. Школьная).

10-00 - митинг «Мы преклоняем головы». Братская могила у Храмового комплекса с. Завидово.

11-30 – 12-00 - шествие «Бессмертный полк». Деревня Мокшино (от здания нового ДОУ).

12-00 - торжественный митинг «Мы преклоняем головы». Парковая зона у обелиска Досугового центра д. Мокшино.

13-00 - возложение венков к братским захоронениям в д. Вараксино, Архангельское и у монумента «катюша». Акция «Бессмертный полк».

15-00 - торжественное мероприятие для ветеранов, посвященное Дню Победы. Досуговый центр ул. Школьная, 2.

17-30 - минута молчания. Ретро-дискотека. Село Завидово (площадь у Досугового центра).

18-00 - танцевальный час в стиле ретро. Деревня Мокшино (площадь у Досугового центра).

21-00 – 22-00 - праздничный салют. Деревня Мокшино и село Завидово (площадь у Досугового центра и стадион школы д. Мокшино).

Ручьевское сельское

поселение

11-00 - акция «Бессмертный полк». Митинг «И помнит мир спасенный» у братской могилы советских воинов, погибших в боях с фашистами в д. Крутец.

12-00 - акция «Бессмертный полк». Митинг «И помнит мир спасенный» у братской могилы в д. Баранниково.

Вахонинское сельское

поселение

11-00 - акция «Бессмертный полк». Митинг «Никто не забыт, ничто не забыто». Воинское захоронение вне кладбища в д. Терехово.

16-00 - праздничный концерт. Вахонинский СДК.

Городенское сельское

поселение

11-00 - акция «Бессмертный полк». Праздничное шествие «Бессмертный полк».

18-00 - праздничный концерт, посвященный 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Городенский СЦКиД.

Первомайское сельское

поселение

12-00 - акция «Бессмертный полк». Митинг «Никто не забыт, ничто не забыто», посвященный 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Памятник погибшим.

14-00 - концерт, посвященный памяти погибших в Великой Отечественной войне, а также памяти худ. руководителя Первомайского ДК И.А.Мельниченко. Актовый зал Первомайской средней школы.

16-00 - чаепитие для ветеранов. Бар ООО «Русь К».