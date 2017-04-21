Спорт * Спорт * Спорт *

НА КУБОК ГЛАВЫ

23 апреля в СК «Олимп» прошли соревнования по настольному теннису на командный Кубок главы Конаковского района и личный Кубок «ТТ-плэй».

В них приняли участие 39 мужчин и 18 женщин из Конакова, Удомли, Дубны, Твери, Лотошина, Санкт-Петербурга, Подольска, Вышнего Волочка, Осташкова, Торжка и Кимр.

Открывала соревнования глава Конаковского района Людмила Козлова. Соревнования проводились в личном мужском и женском разряде, командном смешанном блиц-турнире до 31 очка. Конаковские спортсмены в призеры не вышли, все награды забрали представители Москвы, Дубны, Твери, С.-Петербурга и Торжка.

Организаторы турнира благодарят администрацию Конаковского района и лично главу района Людмилу Козлову за предоставленную наградную символику на Кубок главы Конаковского района, фирму ТТ-плэй (Санкт-Петербург) в лице Инны Морозовой за предоставленную наградную символику и памятные подарки для участников личных турниров, а также наших спонсоров ООО «Мастерские Пинчука» и гриль-бар «Греночка» за помощь в организации и проведении турнира.

МАСТЕРСКИЙ ТУРНИР

22 апреля в спортивном зале единоборств Конаковской СДЮСШОР прошел Всероссийский турнир по джиу-джитсу.

В соревнованиях приняли участие сильнейшие спортсмены из всех регионов страны. Соревнования проходили в трех разделах файтинг-систем (бои), дуо-систем (демонстрационная техника), не-ваза (борьба лежа), принимали участие спортсмены 1999 г.р. и старше. Победителям данного турнира при условии выполнения норм Единой всероссийской спортивной классификации присваивается звание «Мастер спорта России».

После торжественной части в зале прозвучал Гимн России, и соревнования начались: уже через 5 минут на татами стали выходить один за другим спортсмены. Каждый из них был твердо нацелен на победу и, несмотря на усталость, шел к своей вершине. Конаковские спортсмены показали достойный результат на соревнованиях данного уровня.

Первое место в боях файтинг заняла Алина Сударикова, третье место заняли Анастасия Кондрат, Рафи Рафи Заде и Шахроми Фарход, в борьбе лежа (не-ваза) бронзовой призеркой стала Алина Сударикова.

Поздравим земляков с заслуженными победами!

Екатерина ЛАПТЕВА.