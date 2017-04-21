БИБЛИОНОЧЬ-2017: ПАМЯТИ ХУДОЖНИКА

В пятницу, 21 апреля, в межпоселенческой центральной библиотеке прошла традиционная библионочь, посвященная Дню земли, празднику, который приурочен к весеннему равноденствию, его цель - побудить людей быть внимательнее к хрупкой и уязвимой окружающей среде на планете Земля. На мероприятии прошла презентация альбома художника Анатолия Камардина.

Об Анатолии Камардине, к сожалению, теперь приходится говорить в прошедшем времени. В 2012 году его не стало. Но то богатое творческое наследие, которое оставил после себя художник, еще будет оценено потомками. Оно, как любое свидетельство уникальности личности созидающей, личности неординарной, еще найдет своих «изучателей» и популяризаторов. Выдающийся художник-керамист, он, как нам кажется, немного подзабыт на своей родине, в Конакове. И этот вечер очень кстати напомнил всем нам, насколько интересного автора мы потеряли.

Впрочем, так говорить нельзя. Уходят живые люди, но остается их душа в многочисленных авторских работах. Потери нет. Анатолий Камардин, родившийся в Конакове и все детство проведший рядом с фаянсовым заводом, не мог не стать тем, кем стал. Множество выставок, среди которых 12 персональных и столько же международных – это все было уже после. А вначале был завод…

О нем вспоминали те, кто его знал. Это прежде всего краевед, специалист по истории Конаковского фаянсового завода Елена Куприянова, художники Шахи Шуквани и Валерий Гаев и многие другие. Всеми отмечалась поразительная скромность и немногословность Анатолия Камардина: словно, не разбрасываясь энергией, он всю ее вкладывал в свои работы. И, уже будучи зрелым художником, он переехал жить и творить в Тверь. В тяжелое постсоветское время не сломался, его не смыло коньюнктурой, он оставался собой. Камардин – гордость земли конаковской, и те, кому повезет достать его последний, уже посмертный альбом «Произведения из государственных и частных коллекций», смогут в этом убедиться.