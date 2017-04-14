СУБСИДИИ НА ТРУДОУСТРОЙСТВО ИНВАЛИДОВ

Работодатели Тверской области, трудоустраивающие инвалидов, получат субсидии из бюджета региона

Порядка 8,8 млн рублей из регионального бюджета планируется направить в 2017 году в качестве субсидий работодателям Верхневолжья, которые трудоустраивают людей с инвалидностью. Тему обсудили на заседании областного Правительства, прошедшем под председательством Губернатора Игоря Рудени.

По поручению Игоря Рудени, профильные министерства проработают возможность дополнительного финансирования организаций, в которых все сотрудники — люди с ограниченными возможностями здоровья.

«Это вопрос социальной поддержки. Когда человек с инвалидностью ходит на работу, он интегрирован в общество. Это наша общая задача — дать возможность этим людям социализироваться», — отметил Игорь Руденя.

Благодаря финансовой поддержке Правительства Тверской области будет создано не менее 150 рабочих мест для людей с ограниченными возможностями здоровья. Получить субсидии могут юридические лица и индивидуальные предприниматели, а также специализированные предприятия, созданные общественными объединениями инвалидов. Одно из ключевых требований — заработная плата работников с инвалидностью не может быть меньше величины прожиточного минимума для трудоспособного населения.

Задача по увеличению числа рабочих мест для людей с инвалидностью обозначена в майских указах Президента РФ Владимира Путина. Правительством России поставлена цель к 2020 году создать условия, при которых подходящую работу могли бы найти не меньше половины инвалидов трудоспособного возраста.

В прошлом году на федеральном уровне принят специальный план по сопровождению молодых инвалидов во время профобучения и трудоустройства. Ещё одна действующая мера — квотирование рабочих мест для сотрудников с инвалидностью. Обязательный характер оно носит для компаний с численностью работников 35 и более человек.

Решение о дополнительном стимулировании работодателей, принятое Правительством Тверской области, позволит оказать поддержку менее крупным социально ответственным организациям, а также принимающим на работу инвалидов сверх установленной квоты.

Пресс-служба Правительства Тверской области.