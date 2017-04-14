БОЛЕЕ 1,3 МИЛЛИАРДА - В АПК ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

В 2017 году объем кредитования сельхозпроизводителей в Тверской области превысил 28 млрд рублей

Более 1,3 млрд рублей субсидий направят сельхозтоваропроизводителям Тверской области на возмещение части процентной ставки по инвесткредитам. Вопрос обсуждался на заседании регионального Правительства, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

В настоящее время кредитный инвестиционный портфель Тверской области в агропромышленном комплексе составляет более 28 млрд рублей.

«Мы находимся среди лидеров ЦФО по объему кредитов, выданных сельхозпредприятиям. Это хороший показатель», – считает Игорь Руденя.

Сельхозпроизводителям Верхневолжья, осуществляющим первичную и последующую переработку продукции, предоставляются субсидии на возмещение процентных ставок по займам.

В 2017 году Тверской области на эти цели выделено более 1,1 млрд рублей из федерального бюджета, свыше 160 млн рублей на поддержку аграриев направит область.

При участии кредитных ресурсов в Тверской области реализуются крупные проекты компаний «Коралл», «Дмитрова Гора», «Заволжский мясокомбинат». Заемные средства на расширение производственных мощностей предприятия привлекают через АО «Россельхозбанк».

В прошлом году в регионе введено в строй два свинокомплекса, комплекс крупного рогатого скота на 6 тыс. голов, два молокозавода, овощехранилище и другие производства.

В целом по итогам 2016 года в регионе зафиксирован рост производства продукции растениеводства и животноводства. Почти вдвое - с 48 тыс. тонн до 83,5 тыс. тонн увеличены объемы выпуска свинины.

Пресс-служба Правительства Тверской области.