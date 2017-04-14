БУДЕТ РАБОТАТЬ ТВЕРСКОЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОРТАЛ

Туристический портал Тверской области начнет работу в сентябре 2017 года

Туристический портал, где будет представлена вся информация об объектах и маршрутах туриндустрии региона, разрабатывается по поручению Губернатора Игоря Рудени. Планируется, что он будет запущен в сентябре 2017 года.

«Туризм - это очень серьезный инструмент экономического роста, который может дать занятость, развитие малого и среднего бизнеса. Для этого требуется вывести на современный уровень работу по продвижению туристических брендов и маршрутов региона», — считает Губернатор Игорь Руденя.

Разработкой туристического портала занимаются тверские программисты и дизайнеры. Об этом сообщил руководитель регионального Министерства туризма Иван Егоров. По его словам, в данной работе был изучен опыт других субъектов РФ и зарубежных стран. В настоящее время сформирована концепция портала. Перед регионом стоит задача сделать его одним из лучших в России.

Появление портала – часть масштабной работы, которая сейчас ведется в регионе по созданию комфортных условий для туристов. В числе других нововведений, направленных на решение этой задачи, - решение об установке дорожных знаков к объектам туристического показа и появлении данных о культурных учреждениях региона в навигационных системах Яндекс и Google.

Пресс-служба Правительства Тверской области.