ОТКРЫВАЕТСЯ ЭКСПЕДИЦИЯ "РЖЕВ. КАЛИНИНСКИЙ ФРОНТ"

Сегодня, 26 апреля, в Ржевском районе Тверской области состоится торжественное открытие Международной военно-исторической поисковой экспедиции «Ржев. Калининский фронт». Событие объединит свыше 500 поисковиков из 25 регионов России, Казахстана и Германии.



Губернатор Тверской области Игорь Руденя и Председатель Российского военно-исторического общества, Министр культуры Владимир Мединский обратились к Президенту Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой поддержать идею о ежегодном проведении экспедиция «Ржев. Калининский фронт» в Тверской области. Президент это обращение поддержал.

«Мероприятие очень важно для военно-патриотического воспитания молодежи, развития поисковой деятельности. Тверской регион должен стать центром этой работы, как в России, так и на международном уровне», – считает Игорь Руденя.

В церемонии открытия экспедиции примут участие ответственный секретарь «Поискового движения России» Елена Цунаева, исполнительный директор Российского военно-исторического общества Владислав Кононов, заместитель Председателя Правительства Тверской области Андрей Белоцерковский, Председатель Законодательного Собрания Тверской области Сергей Голубев, руководство Ржева и Ржевского района, представители поисковых движений и общественных молодежных организаций.

Экспедиция пройдёт с 26 апреля по 8 мая в Ржевском районе, неподалёку от деревень Кокошкино и Есемово. Это мероприятие - четвертое в рамках масштабного совместного проекта Российского военно-исторического общества, ООД «Поисковое движение России», Министерства культуры РФ, Министерства обороны РФ и Правительства Тверской области.

К началу экспедиции в Ржеве на средства областного бюджета построено не имеющее аналогов в России хранилище для останков и личных вещей советских воинов, поднятых во время полевых поисковых работ. На эти цели из региональной казны направлено 2,8 млн рублей.

Всего на проведение мероприятия в 2017 году из федерального бюджета выделено около 12 млн рублей. В бюджете Тверской области предусмотрено 5 млн рублей.

Средства были направлены на создание инфраструктуры лагеря, приведение в порядок подъездных дорог, обеспечение комплексной безопасности территории и медицинского обслуживания участников экспедиции.

Помимо основной работы, направленной на поиск и увековечивание памяти павших воинов, серьезное внимание в ходе экспедиции будет уделяться обучению молодых поисковиков. Также будет организована серия бесплатных экскурсий для школьников в поисковый лагерь. Это стало возможным благодаря федеральной программе «Дороги Победы». Познакомиться с работой поисковиков смогут около тысячи детей, половина из которых - жители Тверской области. На базе поискового лагеря для них создадут полевой музей, где будут представлены находки поисковиков.

Прошлая экспедиция «Калининский фронт» проходила в 2016 году в деревне Кокошкино Ржевского района (Тверской области). Совместными усилиями поисковики обнаружили останки 241 бойца и командира Красной Армии. По итогам поискового сезона 2016 года удалось установить судьбы более 100 бойцов. Все обнаруженные воины были захоронены с воинскими почестями.

Пресс-служба Правительства Тверской области.