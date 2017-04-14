ШКОЛЬНИКИ ПОСЕТЯТ ПУТЕВОЙ ДВОРЕЦ

Ученики более 500 школ посетят Тверской

Императорский дворец в 2017 году

Тверской Императорский дворец в рамках региональной программы «Нас пригласили во дворец!» в 2017 году бесплатно посетят ученики более 500 школ из всех 43 муниципальных образований области. Реализация проекта не ограничится ближайшими двумя годами. Об этом заявил Губернатор Игорь Руденя, отвечая на вопросы журналистов по итогам состоявшегося 25 апреля заседания Правительства региона.

«Очень важно, чтобы у молодежи формировалось полноценное представление об истории родного края. Повышение уровня культуры населения – вопрос, который не имеет временных границ. Поэтому этот проект будет реализовываться ежегодно для школьников 9 и 11 классов», - сообщил Губернатор Игорь Руденя.

Благодаря данному проекту, реализуемому по инициативе Губернатора Игоря Рудени, тысячи школьников Верхневолжья получили возможность посетить Тверской Императорский дворец за счет областного бюджета. В этом году программа охватывает учащихся 8-11 классов. Выделено 19 млн рублей на доставку детей, экскурсионное обслуживание.

Кроме того, на недавнем заседании Бюджетной комиссии, которое провел Губернатор Игорь Руденя, принято решение о выделении в 2017 году из регионального бюджета более 3,3 млн рублей на организацию питания школьников, приезжающих на экскурсии из районов.

Сейчас определяется место организации питания. Планируется, что оно будет проходить на базе одного из подведомственных Министерству образования региона учреждений, которое располагает подходящей столовой для единовременного размещения до 200 детей.

Пресс-служба Правительства Тверской области.