РЕЙТИНГ ГУБЕРНАТОРА РУДЕНИ

Игорь Руденя значительно укрепил свои позиции в Национальном рейтинге губернаторов

Губернатор Тверской области Игорь Руденя продолжает завоевывать новые позиции в крупнейших национальных рейтингах. Так, по данным Центра информационных коммуникаций «Рейтинг», который в марте и апреле текущего года в очередной раз провел исследование деятельности глав субъектов Российской Федерации, глава тверского региона занял 34-е место, укрепив свои позиции сразу на 9 пунктов. Это оптимистичный и показательный результат, учитывая стремительную динамику восхождения главы тверского региона в этом престижном и значимом рейтинге.

Напомним, сразу после назначения на должность исполняющего обязанности губернатора Тверской области Игорь Руденя находился на 77-ой ступени рейтинга. 2016 год показал, что он планомерно усиливает свои позиции – по итогам года Игорь Руденя занял уже 50-е место, отвоевав за относительно короткий срок 27 пунктов. Через два месяца Игорь Руденя поднялся до 43-ей позиции, и спустя год с небольшим занял уже 34-ю строчку рейтинга.

Столь позитивный результат, по мнению экспертов, показывает, что тверской губернатор значительно усилил свое влияние и все больше раскрывает свой управленческий потенциал.

«Возрастающий интерес аналитиков к персоне Игоря Рудени связан с тем, что это новое лицо на нашем политическом небосклоне. И за этим новым лицом есть федеральный ресурс, - считает Давид Мамагулашвили, директор Института экономики и управления, завкафедрой экономики и управления производством Тверского государственного университета. – Игорь Руденя – это новый образ российского политика, который принадлежит новому поколению управленцев такого уровня. И это человек дела. У него серьезные заявки на серьезные дела и проекты. Например, такие как строительство Западного моста в Твери, строительство детской областной больницы. Это объекты, как говорится, на века. И их реализация самым серьезным образом повлияет на качество жизни населения региона. Это и есть самый главный результат».

Стоит отметить, что в своих исследованиях Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» опирается на мнение максимально широкого круга респондентов самой разной профессиональной и социальной принадлежности, и поэтому его можно считать наиболее реалистичным и приближенным к мнению «простых людей» и общества в целом.

Михаил Бородов.