СЕЛЬСКИМ ДОМАМ КУЛЬТУРЫ

В Тверской области на укрепление материально-технической базы сельских домов культуры направят 34 млн рублей

В Тверской области в 2017 году на 36% увеличен размер субсидий на развитие учреждений культуры села и малых городов. Объем финансирования на эти цели составит 52 млн рублей из федерального и областного бюджетов. Направления расходования средств обсудили на заседании Правительства Тверской области, которое сегодня, 25 апреля, провел Губернатор Игорь Руденя.

«Поддержка учреждений культуры в малых городах и сельской местности крайне важна, потому что наша задача - сохранение населения, особенно молодежи, формирование комфортных условий для жизни людей и развитие инфраструктуры. Все города и районы должны принять активное участие в этой работе», - отметил Губернатор Игорь Руденя.

Средства будут расходоваться по нескольким направлениям. Одно из наиболее важных - укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры. Средства на эти цели впервые выделены из федерального бюджета по инициативе партии «Единая Россия».

Реализация партийного проекта «Местный дом культуры» началась в 2017 году. Его задача - развитие и обновление материально - технической базы сельских клубов и домов культуры муниципальных образований, численность населения в которых менее 50 тысяч человек.

«При содействии депутата Государственной Думы Владимира Васильева и на основании наказов избирателей, мы выделили приоритетные направления в работе на 2017 год, одним из которых и стала поддержка местных домов культуры», - отметил координатор проекта в Тверской области Леонид Зеленин.

По словам секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Олега Балаяна, увеличение количества участников культурно-массовых мероприятий, роста клубных формирований и кружков – важнейшие задачи в работе партии.

Общий объем финансирования данного направления составит 34 млн рублей. Средства будут направлены на ремонт зданий, приобретение специализированного оборудования, сценических костюмов, музыкальных инструментов, мебели. Данным видом поддержки планируется охватить более 50 домов культуры.

Условия участия в программе для муниципалитетов крайне привлекательные – софинансирование составляет не менее 1%. Субсидии будут распределять по результатам конкурсного отбора.