УВЕЛИЧЕНА ВЫПЛАТА ВЕТЕРАНАМ

В Тверской области увеличена единовременная выплата ветеранам Великой Отечественной войны

25 апреля на заседании Правительства Тверской области под председательством Губернатора Игоря Рудени принято решение об увеличении с 2000 до 2500 рублей единовременной выплаты отдельным категориям ветеранов Великой Отечественной войны. Такая поддержка оказывается ежегодно к Дню Победы.

«Как и в прошлом году, мы увеличиваем размер единовременной денежной выплаты ветеранам войны и приравненным к ним категориям. Это наш вклад в поддержку поколения победителей», - отметил Игорь Руденя.

Предполагается, что к 9 мая единовременную денежную выплату получат более 4 тыс человек. Это инвалиды и участники Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, бывшие несовершеннолетние узники фашистских лагерей, супруги погибших участников Великой Отечественной.

В целом на осуществление выплаты с учетом почтовых расходов из бюджета Тверской области будет направлено более 10,2 млн рублей.

В Верхневолжье традиционно к Дню Победы оказывается единовременная поддержка ветеранам Великой Отечественной войны. По сравнению с 2011 годом ее размер увеличился более чем в 4 раза. Наиболее существенный рост произошел в 2016 году – тогда по инициативе Губернатора Игоря Рудени сумма была увеличена вдвое – с 1000 до 2000 рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области.