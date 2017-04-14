ВОЛЖСКИЙ КРЕСТНЫЙ ХОД - С ИМЕНЕМ НИЛА СТОЛОБЕНСКОГО

Волжский крестный ход в этом году посвятят 350-летию обретения мощей Нила Столобенского

С 27 мая по 24 июня 2017 года в Тверской области состоится XIXВолжский крестный ход. В этом году он посвящен 350-летию обретения мощей святого преподобного Нила Столобенского.

«Важно, чтобы праздник привлек в Тверскую область как можно больше людей, чтобы они узнали об истории края, наших достопримечательностях и святынях», – обозначил Губернатор Игорь Руденя.

Волжский крестный ход, который традиционно начнется на истоке Волги в Осташковском районе, 8 июня прибудет в монастырь Нило-Столобенская пустынь и станет частью торжеств, посвященных 350-летию обретения мощей святого.

Крестный ход также пройдет по территориям, относящимся к Тверской, Московской, Ржевской и Бежецкой епархиям, и охватит Тверь, Дубну, Андреапольский, Старицкий, Ржевский, Калининский, Конаковский и другие районы области.

Завершится крестный ход в Калязине, где состоится фестиваль светской и духовной музыки.

Губернатор Игорь Руденя поставил задачу обеспечить высокий уровень организации всех торжеств и мероприятий, приуроченных к празднованию 350-летия обретения мощей святого преподобного Нила Столобенского.

К июню планируется привести в порядок дороги, ведущие к обители и к истоку Волги. 18 апреля в Тверской области начал работать паломнический центр, созданный для координации туристических групп и информирования потенциальных гостей. По номеру «горячей линии» 8-800-350-28-90 (звонок бесплатный) можно получить информацию об участии в праздничных мероприятиях. В дни празднования ожидается прибытие в Тверскую область около 10 тысяч паломников.

Пресс-служба Правительства Тверской области.