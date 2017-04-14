ПОРУЧЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА РУДЕНИ

Игорь Руденя поручил в 2017 году завершить проектирование новой детской областной больницы

В 2017 году планируется разработать проект новой детской областной больницы, которая будет построена возле перинатального центра им. Е.М. Бакуниной. Об этом сообщил Губернатор Игорь Руденя по итогам посещения действующей ДОКБ.

«Надеемся до конца года завершить все проектные мероприятия по детской областной больнице. Сейчас готовимся к финальным действиям по организации финансирования. Хотим сделать городок с профессиональной медицинской помощью», – сказал Губернатор.

При этом глава региона подчеркнул, что проект должен быть тщательно проработан с учетом удобства размещения маленьких пациентов и их родителей.

Строительство новой детской областной больницы планируется начать в следующем году. Это будет современное высокотехнологичное учреждение на 450-480 коек с расположенной рядом вертолетной площадкой, автомобильной стоянкой. Проект планируется реализовать в течение трех лет – с 2018 по 2021 годы.

Регион рассчитывает на поддержку федерального центра. Вопрос уже обсуждался на совещании, которое провела заместитель председателя Правительства РФ Ольга Голодец при участии Губернатора Игоря Рудени.

По его итогам были даны поручения Минздраву России совместно с Правительством Тверской области разработать медико-техническое задание проектируемой больницы. Минфину, Минэкономразвития и Минздраву России поручено при формировании федерального бюджета предусмотреть средства для софинансирования строительства объекта.

Вопрос строительства новой детской областной больницы возник после того, как в ночь на 24 февраля произошел пожар в основном корпусе учреждения. Сейчас медицинская помощь пациентам больницы оказывается в двух корпусах: в новом корпусе ДОКБ и на базе тверской областной гинекологической больницы, где располагаются неврологическое и педиатрические отделения №1 и №2.

Пресс-служба Правительства Тверской области.