НАС ПОДДЕРЖАЛ ПРЕЗИДЕНТ

Владимир Путин поддержал предложения Тверской области по ужесточению миграционной политики

Президент РФ Владимир Путин поддержал предложения Тверской области по ужесточению ответственности за фиктивную постановку на учет трудовых мигрантов. Инициативы озвучил Председатель Законодательного Собрания Тверской области Сергей Голубев на состоявшейся сегодня, 24 апреля, встрече главы государства с представителями Совета законодателей в Санкт-Петербурге.

Правительством Тверской области уже предприняты серьезные шаги по сокращению миграционного потока в регионе.

«Для предпринимателей Тверской области должно стать правилом честно платить здесь налоги, давать работу местным жителям. Приоритетным должен быть выбор именно тверских специалистов, а не иностранных трудовых мигрантов», - считает Губернатор Игорь Руденя.

В прошлом году по инициативе Губернатора Тверской области Игоря Рудени была сокращена квота на использование трудовой силы мигрантов, увеличена стоимость патента для иностранных граждан с 3,5 тыс. рублей до 5 тыс. рублей. Сейчас это самая высокая стоимость в России. Принятые меры позволили обеспечить работой более 3-х тысяч местных жителей.

Также с этого года в регионе введен запрет на использование труда мигрантов по 22 видам деятельности.

Ожидается, что дополнительные меры по ужесточению миграционной политики позволят добиться еще большего эффекта в сфере трудовой миграции.

Среди новых предложений тверского региона, которые озвучил Сергей Голубев, - запретить ставить на учет мигранта, если на него приходится менее 5 квадратных метров площади помещения. Это позволит снизить коррупционные риски и поможет разобраться с хостелами, через которые проходит большое количество мигрантов.

Еще одна мера - запретить постановки на учет по месту пребывания организации. Сейчас такой уловкой часто пользуются хостелы, ставя на учет неограниченное количество людей.

Владимир Путин назвал предложения Тверского региона «рабочими» и предложил потрудиться над ними.

«У меня просьба к коллеге из Тверской области еще раз сформулировать свои предложения по работе в миграционной сфере для их проработки в администрации президента. Это вопрос очень важный, он требует глубокого анализа и принятия решений», - сказал Президент РФ.

Соответствующую работу глава государства поручил провести первому заместителю Руководителя Администрации Президента РФ Сергею Кириенко.

Пресс-служба Правительства Тверской области.