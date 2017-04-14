ГУБЕРНАТОР ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ ДОКБ (фоторепортаж)

Игорь Руденя проинспектировал организацию работы детской областной больницы

Детской областной клинической больнице удалось сохранить после пожара хирургическое оборудование, функциональную диагностику, все аппараты УЗИ, в том числе экспертного класса, а также компьютерный томограф. Полностью сохранен кадровый состав учреждения и количество коек. Новые условия работы ДОКБ сегодня, 24 апреля, проинспектировал Губернатор Игорь Руденя.

Игорь Руденя побывал в здании бывшей гинекологической больницы, куда были переведены психоневрологическое и педиатрические отделения. Губернатор также посетил новый корпус учреждения, где осмотрел детскую реанимацию, урологическое, нейрохирургические отделения и прилегающую к больнице территорию.

«Сейчас нужно завершить процесс восстановления после пожара, чтобы детская областная больница продолжала нормальное функционирование. Руководитель учреждения предоставит нам список оборудования, которое необходимо докупить», – обозначил Губернатор.

Как сообщила главный врач детской областной больницы Анна Зайцева, при пожаре серьезных потерь по медицинскому оборудованию удалось избежать. Большинство специализированной аппаратуры было вынесено из здания. В ходе тушения был залит водой компьютерный томограф. Аппарат разобран, его детали просушиваются в специальном помещении. По оценке специалистов, после сборки томограф будет введен в строй.

Глава региона отметил, что область готова содействовать дальнейшему развитию и восстановлению областной больницы. В частности, в проведении работ по капитальному ремонту кровли и фасадов здания поликлиники.

Игорь Руденя также осмотрел здание, пострадавшее от пожара. Как сообщил Губернатор, оно будет законсервировано до принятия решения о его дальнейшем восстановлении и использовании.

Справочно: По поручению Игоря Рудени работа детской областной клинической больницы после пожара 24 февраля была восстановлена в максимально короткие сроки. Налажены прием и плановая госпитализация пациентов, в том числе на базе тверской гинекологической больницы, где сейчас размещены отделения психоневрологии и педиатрии. В новый корпус ДОКБ переведены нейрохирургическое и урологическое подразделения.

Ежегодно в ДОКБ проходят лечение и обследование более 10 тысяч детей в стационаре и 120 тысяч – амбулаторно. Здесь оказывается специализированная высокотехнологичная медицинская помощь в области педиатрии, хирургии, урологии, неонатологии, травматологии, а также плановая и экстренная консультативная помощь ЦРБ Тверской области и детским медицинским организациям Твери.

Пресс-служба Правительства Тверской области.