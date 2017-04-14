Как подготовить заявку на грант. Рекомендации для начинающих.»

Управлением общественных связей аппарата Правительства Тверской области объявлен конкурс по предоставлению субсидий (грантов) СО НКО, реализующих социально значимые проекты,

Конкурс призван содействовать профессиональному росту СО НКО и стимулировать общественное участие в социально-экономическом развитии региона.

27 апреля 2017 года в ДК «Химволокно» состоится семинар на тему «Как подготовить заявку на грант. Рекомендации для начинающих.»

На семинаре подробно будут рассмотрены положения конкурса, критерии оценки проектов, порядок подготовки и подачи заявок на участие в конкурсе. На вопросы участников ответит заместитель начальника отдела по связям с общественными объединениями и национально-культурными автономиями управления общественных связей аппарата Правительства Тверской области Елена Гальчинская.

Место проведения семинара:

Дворец культуры «Химволокно» (пл. Гагарина, дом 1).

Начало регистрации участников семинара: 9.30.

Время начала мероприятия: 10.00.

Предварительная запись для участия в мероприятии осуществляется по телефону: (4822) 32 05 13 до 27.04.2017