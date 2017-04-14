ДОШЛИ РУКИ ДО ДВОРОВ

В Тверской области планируют отремонтировать свыше 263 тыс. квадратных метров дворовых территорий

Более 351,3 млн рублей из областного бюджета планируется выделить в 2017 году муниципалитетам на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, а также подъездов к ним. Вопрос обсуждался на заседании Правительства Тверской области, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

На конкурс по распределению субсидий муниципальным образованиям поступили 72 заявки, из них 61 одобрена. В списке территорий, претендующих на предоставление финансовой поддержки по этому направлению – 20 муниципальных образований.

В итоге предполагается привести в порядок свыше 263,4 тыс. кв. метров дворовых территорий, что на 22,8 тыс. кв. метров больше плановых показателей. Наиболее масштабные работы ожидаются в Твери, где планируют отремонтировать порядка 111 тыс. кв. метров.

Общие затраты на реализацию заявленных проектов составляют более 456,3 млн рублей, из которых свыше 351,3 млн рублей – поддержка области, 105,1 млн рублей – средства муниципальных образований.

Средняя стоимость ремонта одного квадратного метра дворовой территории составит 1330 рублей за кв. метр.

Игорь Руденя обратил внимание, что в разных муниципальных образованиях цены отличаются, в некоторых случаях практически в два раза.

Как отметил Министр транспорта региона Игорь Павлов, в городах стоимость ремонта выше за счет использования бордюрного камня.

«Нужно доработать проектную документацию. За те же деньги мы можем отремонтировать больше территорий. Посмотрите целесообразность принятия таких решений. При этом оцените, насколько удобны предложенные проекты для людей с ограниченными возможностями, проезда детских колясок», – поручил Губернатор.

Игорь Руденя также подчеркнул, что прежде чем начинать программу в каждом муниципальном образовании, необходимо получить письменное подтверждение от глав о синхронизации этих работ с сезонными коммунальными мероприятиями.

Пресс-служба Правительства Тверской области.