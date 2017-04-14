В Тверской области на дорогах устанавливаются информационные знаки

в память о подвигах героев Великой Отечественной войны

На региональных дорогах Тверской области устанавливают памятные информационные знаки, увековечивающие героические события Великой Отечественной войны и других периодов отечественной истории. Работа ведется по поручению Губернатора Игоря Рудени при поддержке Российского военно-исторического общества.

Возможность появления таких дорожных знаков обсуждалась на встрече Губернатора Игоря Рудени и Министра культуры РФ Владимира Мединского с участниками международного военно-исторического лагеря «Калининский фронт» в августе прошлого года.

16 табличек будут расположены в семи районах Тверской области: Бельском, Селижаровском, Конаковском, Зубцовском, Оленинском, Западнодвинском и Старицком.

В Селижаровском районе уже установлены три знака на автодороге «Осташков – Селижарово– Ржев». На 19-ом километре обозначено место гибели более 700 бойцов 296-го пулеметного батальона. На 33-ем километре – место освобождения Селижарово от немецко-фашистских захватчиков 179-ой стрелковой дивизией. На этой же дороге установлен знак, напоминающий о создании мирным населением Селижаровского района укрепленного противотанкового рва вдоль Волги.

В Бельском районе на автодороге «Витязи – Духовщина – Белый – Нелидово» поставят памятный знак «Здесь погибли 13 тысяч советских воинов» возле деревни Плоское, где в годы Великой Отечественной войны шли кровопролитные бои. Также будет отмечено место подвига пулеметчика Ивана Королева, который в одиночку уничтожил 200 фашистов в деревне Васнево Бельского района. Информационную табличку разместят на дороге «Белый – Бокачево», ведущей в эту деревню.

В Бельском районе установят еще два щита: на дорогах «Витязи – Духовщина – Белый – Нелидово» («Здесь на 72 дня остановили немцев воины 30-й Армии») и «Белый – Нестерово – Застолбье» («Здесь погибли 50 тысяч наших солдат»).

В Конаковском районе на 5-ом километре автодороги «Москва – Санкт-Петербург» – Конаково – Иваньково появится табличка в память о подвиге сержанта Вячеслава Васильковского, закрывшего своим телом амбразуру вражеского дзота.

Два информационных щита установят в Зубцовском районе на автодороге «Смоленск – Вязьма – Зубцов». Еще один – в Старицком районе на автодороге «Торжок – Луковниково – Дарьино» в районе деревни Рясня. Этот населенный пункт связан с именем знаменитого российского флотоводца, уроженца тверского края, героя Крымской войны вице-адмирала Владимира Корнилова.

Пять информационных знаков также появятся на пересечении региональных автодорог Зубцов– Крупцово – «Тверь – Ржев», «Подъезд к селу Погорелое Городище», «Москва – Рига» – Большая Каденка, «Москва – Рига» – Андреаполь – Пено – Хитино, «Белица – Селяне» с федеральной трассой М9 «Балтия».

Пресс-служба Правительства Тверской области.