ВСТРЕЧА С ПОДВОДНИКАМИ

Губернатор Игорь Руденя заявил о готовности региона поддерживать экипаж атомного подводного крейсера «Тверь»

Сегодня, 21 апреля, Губернатор Игорь Руденя встретился с руководством экипажа атомного подводного ракетного крейсера «Тверь». Обсуждались вопросы сотрудничества подводников с регионом в деле патриотического воспитания, развития экономических и дружеских связей.

Атомный подводный ракетный крейсер «Тверь» - крупнейший в мире. Он базируется на Камчатке и выполняет боевые задачи в Тихом океане. В августе этого года подлодка отметит свое 25-летие. В прошлом году крейсер был признан лучшим среди подводных лодок Военно-морского флота России.

Забота о таких военных – одна из важнейших задач государства, отметил Игорь Руденя. Глава региона подчеркнул - командование крейсера может рассчитывать на поддержку тверского региона. В частности, область готова предложить свою территорию как место отдыха и жизни членов экипажа и их семей. Второе предложение касается возможности поставок тверской сельскохозяйственной продукции на подлодку «Тверь» и Тихоокеанский флот в целом.

«Для нас большая честь и серьезная ответственность, что такой мощный ракетоносец приумножает воинскую славу тверской земли. Благодаря таким видам вооружения мы можем уверенно действовать внутри страны, развивать региональную и национальную экономику, заявлять о себе как о серьезном участнике международных отношений», - отметил Игорь Руденя.

Имя «Тверь» крейсер носит с 2011 года. Его экипаж участвовал в крупнейших учениях и мероприятиях стратегического сдерживания под руководством главнокомандующего ВМФ. Экипаж проявил отличные успехи в ракетной стрельбе по береговым объектам, морской цели, тактической и других видах подготовки.

«В сложных условиях мы выполнили все поставленные задачи. Стараемся делать все возможное для поддержания и развития обороноспособности страны», - подчеркнул командир крейсера, капитан 1 ранга Сергей Сергиенко.

Сергей Сергиенко отметил, что поддержка региона и тесная связь с ним очень важна для экипажа. В память о состоявшейся встрече командир экипажа подарил Губернатору макет и символику крейсера – герб, флаг, а также зачитал стихотворение о крейсере, написанное одной из жительниц Твери.

Пресс-служба Правительства Тверской области.