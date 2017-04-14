300 РАБОЧИХ МЕСТ

380 новых рабочих мест предполагается создать в Кувшинове Тверской области

Монопрофильный город Кувшиново Тверской области в ближайшие два года может стать площадкой для реализации сразу нескольких крупных инвестпроектов. Развитие моногородов – важнейшее условие роста экономики Тверской области, считает Губернатор Игорь Руденя.

«Наша задача – обеспечить открытие новых предприятий и создание рабочих мест во внебюджетной сфере. Для этого необходимо привлекать инвесторов, модернизировать имеющиеся производства», — считает Игорь Руденя.

В Кувшинове планируется реализовать инвестпроекты в сфере растениеводства, рыбоводства и производства биопрепаратов. Около 6,7 млрд рублей предполагается направить на строительство комплекса для выращивания атлантического лосося, около 2,5 млрд рублей - завода биопрепаратов, около 8 млрд рублей по предварительным прогнозам составит объем инвестиций в создание тепличного хозяйства для выращивания овощей.

Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры для этих целей позволит создать в период с 2017 по 2019 годы около 380 рабочих мест.

В бюджете области предусмотрены средства на поддержку данных мероприятий. Кроме того, подготовлен пакет документов для получения моногородом Кувшиново статуса территории опережающего социально-экономического развития. Сейчас он находится на предварительной экспертизе в Министерстве экономического развития РФ. Получение нового статуса территории позволит привлечь дополнительные инвестиции в экономику области.

Работа по повышению инвестиционной привлекательности в 2017 году будет вестись и в других моногородах Тверской области - Западной Двине, Удомле, поселках Великооктябрьский Фировского района, Калашниково Лихославльского района, Жарковский, Спирово. Общая численность населения этих территорий 62,3 тысяч человек, это почти 5% населения региона.

Правительство Тверской области уделяет особое внимание не только экономическому развитию данных территорий, но и их благоустройству. Так, на одном из недавних заседаний Правительства региона было принято решение о выделении субсидий данным муниципальным образованиям на приведение в порядок дворов, общественных мест. Общий объем финансирования этих мероприятий в 2017 году составит почти 319 млн рублей федеральных и областных средств.

Пресс-служба Правительства Тверской области.