К НАМ В КАРАЧАРОВО ПРИЕХАЛИ ВЕТЕРАНЫ!

70 ветеранов Великой Отечественной войны из Тверской области пройдут оздоровление в санатории «Карачарово» в 2017 году

На отдых и лечение в санаторно-оздоровительный центр «Карачарово» прибыли 33 ветерана Великой Отечественной войны из Тверской области. Всего в 2017 году в одной из лучших здравниц Верхневолжья отдохнут 70 представителей поколения победителей.

«Своим мужеством, стойкостью и героизмом ветераны и труженики тыла внесли неоценимый вклад в будущее своих потомков. Обеспечить достойные условия жизни поколения победителей – одна из важнейших наших задач», - считает Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Поддержка этой категории граждан, нуждающихся в постоянном внимании и заботе, - одно из важнейших направлений социальной политики региональной власти.

Программа оздоровления ветеранов реализуется Союзным государством России и Белоруссии. Тверская область участвует в ней с 2010 года. Для направления тверских ветеранов в лучшие здравницы России и Белоруссии между Правительством Тверской области и постоянным комитетом Союзного государства ежегодно заключаются договора о сотрудничестве.

За 7 лет участия в программе за счет средств бюджета Союзного государства оздоровление прошли 513 ветеранов, проживающих в Тверской области и имеющих медицинские показания на лечение.

Помимо лечебных процедур для участников войны в санаториях организуются экскурсии, творческие вечера, встречи с молодежью.

Списки ветеранов и инвалидов, направляемых на лечение, формируются тверским региональным отделением Фонда социального страхования РФ в порядке очередности. Доставку ветеранов к месту лечения и обратно организуют органы социальной защиты региона.

Пресс-служба Правительства Тверской области.