ВВЕДЕН ГАЗОПРОВОД

В Тверской области введен в эксплуатацию газопровод

Устиново – Неклюдово

В Кимрском районе состоялось торжественный ввод в эксплуатацию межпоселкового газопровода д.Устиново – д.Неклюдово. Он позволит обеспечить голубым топливом 250 жителей сельской местности. Завершение строительства объекта проводилось по поручению Губернатора Тверской области Игоря Рудени, к которому обратились за помощью жители территории.

«Чтобы деревни не исчезали, мы должны газифицировать территории, потому что это уже другой уровень ведения домашнего хозяйства. С большей эффективностью работают и социальные объекты, и предприятия ЖКХ», - считает Игорь Руденя.

Строительство объекта было начато в 2012 году в рамках адресной инвестиционной программы Тверской области на условиях софинансирования регионального и местного бюджетов.

По итогом аукциона подрядчиком по строительству газопровода стал ООО «ОРТЭМ». В ходе работ неоднократно возникали различные сложности, которые привели к тому, что объект не был сдан, как предполагалось, в 2015 году. После обращения администрации Кимрского района решением суда муниципальный контракт с подрядчиком был расторгнут.

По поручению Губернатора Игоря Рудени на завершение строительства межпоселкового газопровода д.Устиново – д.Неклюдово из областного бюджета было направлено порядка 6,4 млн рублей. Еще 1,6 млн рублей было выделено из бюджета района.

Всего в ходе работ было построено более 8,3 км межпоселкового газопровода и порядка 6,5 км внутрипоселковых газовых сетей в деревне Неклюдово. Общая стоимость реализации проекта составила около 52 млн рублей. В настоящее время идет заключение договоров с жителями деревни на подключение к газу.

По договоренности Губернатора Тверской области Игоря Рудени с председателем Совета директоров ПАО «Газпром» Виктором Зубковым и председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером газификация Тверской области идет ускоренными темпами. Поставлена задача к концу 2021 года провести голубое топливо во все районы региона. Сегодня 13 из них остаются негазифицированными. Серьезно продвинуться в решении задачи позволит принятая на днях региональная программа газификации жилищно-комунального хозяйства, промышленных и иных организаций на 2017-2021годы. Она предусматривает строительство газопровода – отвода Ржев-Оленино-Нелидово, газификацию Краснохолмского и Молоковского районов и ряда других объектов.

Пресс-служба Правительства Тверской области.