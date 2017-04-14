ЗУБЦОВ - ГОРОД ВОИНСКОЙ ДОБЛЕСТИ!

Зубцову Тверской области присвоен статус города воинской доблести

Губернатор Тверской области Игорь Руденя поддержал инициативу жителей, ветеранов и молодежных организаций Зубцовского района о присвоении Зубцову регионального звания «Город воинской доблести». После одобрения областным оргкомитетом «Победа» необходимые документы были направлены в Законодательное Собрание. Решением депутатов регионального парламента Зубцов стал вторым в Тверской области городом воинской доблести. Таким образом, как и обозначал Губернатор Игорь Руденя, День Победы город встретит в новом звании.

«Это событие будет способствовать общему патриотическому подъёму, созидательному настрою жителей на дальнейшее развитие города и района», - считает Игорь Руденя.

Героические сражения на зубцовской земле внесли значительный вклад в разгром немецко-фашистских оккупантов. Советские войска смогли ликвидировать плацдарм противника на левом берегу Волги, сковать крупные силы группы армий «Центр» и притянуть в район проведения операций 12 немецких дивизий с других участков, в том числе с юга страны, готовившихся к переброске на Сталинградское направление.

На территории района пали десятки тысяч советских солдат и мирных жителей. Более 11 тысяч зубчан были мобилизованы в ряды Красной Армии, около половины из них не вернулись с полей сражений. В годы оккупации было сожжено 116 населенных пунктов района.

Жители бережно хранят память о защитниках Отечества. В ноябре 2016 года на мемориальном комплексе в селе Погорелое Городище впервые зажжен огонь памяти и открыта 10-метровая Стена памяти, увековечивающая имена 1 800 зубчан, не вернувшихся с Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. На территории района ведутся поисковые работы. На протяжении 26 лет ежегодно проходит Вахта памяти.

Первым в Тверской области городом воинской доблести стал Белый. Почетное звание было присвоено в феврале 2017 года. И уже 10 марта 74-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков Белый встречал в статусе города воинской доблести.

Пресс-служба Правительства Тверской области.