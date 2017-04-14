СНОВА – ПЕРВЫЕ В ОБЛАСТИ!

«И главное – удержать». Так сказал Глава администрации Олег Владимирович Лобановский, когда узнал про итоги конкурса, в котором Конаковский район признан лучшим по спортивно-массовой работе среди муниципальных образований Тверской области.



Как вы уже помните, в 2015 году Конаковский район уже был первым в Тверской области по спортивно-массовой работе. И вот подсчитаны итоги нашей работы в 2016 году. Ежегодно областным комитетом по физкультуре и спорту проводится смотр-конкурс на лучшую организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной работы среди муниципальных образований Тверской области. Конкурс проводится с целью определения уровня обеспеченности условий для развития физической культуры и массового спорта в муниципальных образованиях.

Согласно Положению о проведении победители и лауреаты областного конкурса определены по 4 группам муниципальных образований в зависимости от численности населения. Наш муниципальный район находится в группе «свыше 40 тысяч населения», в самой сильной группе, где соревновались Тверь, Кимры, Торжок, Вышний Волочек, Ржев и Калининский район. Результаты конкурса рассчитываются по14 показателям, среди которых - охват занимающихся физической культурой и спортом, занимающихся в учреждениях дополнительного образования детей, численность тренеров, обеспеченность плоскостными сооружениями, спортивными залами и бассейнами, единовременная пропускная способность спортсооружений, количество проводимых мероприятий на территории района, численность подготовленных спортсменов массовых разрядов, кандидатов в мастера спорта, расходы на спорт и так далее.

Сильными сторонами нашего района является обеспеченность спортивными сооружениями и их единовременная пропускная способность, количество проводимых мероприятий на территории района, численность тренеров, охват участников в мероприятиях и результаты выступлений наших спортсменов в составе сборной России. Есть и слабые стороны: охват занимающихся в учреждениях допобразования (где мы занимаем последнее место) и число подготовленных КМС (где за прошлый год, в основном, принесли результаты такие виды спорта, как шахматы, гребля и борьба). Значит, есть еще куда двигаться.

Хочется поблагодарить за проведенную работу в области развития массового спорта в 2016 году наши спортивные школы: «ДЮСШ единоборств» (СДЮСШОР), «ДЮСШ «Олимп», ДЮСШ-14, отделение гребли в Радченко, КЛБ «Марафонец» и шахматный клуб г. Конаково. Также надо отметить работу поселений Конаковского района, которые в течение года принимали участие во всех массовых мероприятиях и проводят большую работу на своих территориях. Это сельские поселения «Завидово», Вахонино, Селихово, городские поселения Редкино, Радченко, Конаково.



Александра ФЕДОТОВА, заведующая ОМПКиС администрации Конаковского района.