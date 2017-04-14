КРУГОСВЕТКА СТАРТОВАЛА!

В понедельник с аэродрома «Конаково» успешно стартовала круго-светная экспедиция совместного российско-польского вертолетного экипажа.

Конаковский район вновь стал местом, где происходят события мирового масштаба. Два года назад на бывшем аэродроме сельхозавиации близ деревни Марьино был создан учебно-тренировочный центр Федерации вертолетного спорта России (ФВС), и на нем уже дважды был проведен чемпионат Российской Федерации по этому виду спорта, который, кстати, зародился еще в СССР и родоначальником и законодателем его является наша страна. И вот – кругосветка. Если говорить об уникальности данного перелета, то всего в истории человечества примеров успешно завершившихся кругосветных перелетов на вертолетах не так уж и много – нынешний будет 14-м. «Размочить чертову дюжину» намерен российско-польский экипаж на вертолете «Bell-407»: командир Максим Сотников (вице-президент ФВС и генеральный директор Международной академии вертолетного спорта), его жена Наталья, Михаил Мовшин (он заменит Наталью во время полета над Атлантическим океаном) и капитан сборной Польши по вертолетному спорту Марчин Шамборски.

Старт был назначен на 10 часов утра, однако из-за непростых погодных условий (всю ночь шел неожиданный для середины апреля снег и был порывистый ветер) его немного задержали. Но это время не прошло даром для десятков журналистов федеральных, региональных и местных СМИ, которые задавали свои вопросы на пресс-конференции и общались затем с летчиками и после нее. Помимо участников экипажа, в центре внимания прессы была и председатель ФВС России Ирина Грушина. Не остались в стороне и муниципальные власти района. Удачного перелета экипажу пожелала глава Конаковского района Людмила Козлова, вместе с ней на старт экспедиции приехали глава администрации Конаковского района Олег Лобановский вместе со своими заместителями.

К подготовке перелета команда подошла очень серьезно и основательно: в общей сложности на нее ушло почти два года. Все участники прошли ряд специальных тренировок и курсов повышения квалификации. Разработаны принципы взаимодействия, распределение обязанностей и правила поведения во время кругосветного перелета. Цель перелета благая - укрепление дружбы между авиаторами разных стран и продвижение вертолетного спорта в мире. Пилоты преодолеют расстояние более чем 38 тысяч километров в западном направлении. Маршрут будет проходить через воздушное пространство 14 государств: России, Беларуси, Польши, Чехии, Австрии, Германии, Бельгии, Франции, Великобритании (Англии и Шотландии), Фарерских островов, Исландии, Гренландии, Канады и США (штат Аляска).

Аэродром зажил своей жизнью ранним утром. Накануне вечером прилетел польский участник экспедиции, к означенному времени на исходной точке находились все члены экипажа, руководитель Федерации вертолетного спорта Ирина Грушина и многочисленные друзья и коллеги спортсменов, многие из которых прилетели на аэродром на своих вертолетах. Из-за неспокойной ночной погоды график предстартовых мероприятий сместился примерно на час. Но все было в пределах нормы. А тут и солнышко выглянуло, как бы приглашая взлететь в голубые небесные просторы.

На пресс-конференции журналистов интересовала вся «кухня» перелета: как обустроен быт летчиков, что ждет их на этапах перелета, как подготовлена и устроена машина. Карта мира с проложенным красной линией кругосветным маршрутом висела тут же, перед глазами журналистов.

Базовая комплектация вертолета «Bell-407» была подвергнута серьезным доработкам: значительно увеличен запас хода благодаря дополнительным топливным бакам, продумана каждая деталь внутреннего пространства при многочасовом нахождении в воздухе, в том числе, автономность и жизнеспособность машины и летчиков в случае посадки в незапланированном месте. По словам капитана Максима Сотникова, вертолет этот почти новый, налет у него около 1200 часов, что для такой машины, если перевести ее возраст на длительность человеческой жизни, не превышает трех лет. То есть, это полностью работоспособный, прошедший необходимую обкатку и испытания вертолет, готовый к длительному нахождению в воздушном пространстве. Его вес 1200 кг, стоимость такой чудо-машины приближается к 5 миллионам долларов.

Президент Федерации вертолетного спорта России Ирина Грушина сказала на встрече с журналистами:

- Настроение приподнятое, в истории российского вертолетного спорта это первый подобный опыт. Что бы ни происходило сейчас на международной арене, наших пилотов по всему миру очень ждут друзья. Почти во всех точках Европы и в Канаде у нас есть партнеры, коллеги, спортсмены, которые будут с радостью встречать наш экипаж. Мы с уверенностью можем сказать, что международная обстановка в вертолетном спорте очень благоприятная!...

Своими мыслями и настроением поделились и члены кругосветной экспедиции. Капитан экипажа Максим Сотников:

- Настроение отличное, несмотря на предстартовую суету. Очень ждем встреч с друзьями, хотя, конечно, беспокоимся из-за погоды. Но мы себе дали обещание, что слишком рисковать не будем. Маршрут и без того сложный, погода суровая. Да, мы многократные чемпионы мира и Европы, мы многое умеем, но не станем лихачить в плохих погодных условиях, а будем дожидаться чистого неба. У нас нет задачи доказать что-то, мы уже неоднократно всему миру показали свои умения...

Штурман экипажа Наталья Сотникова:

- К счастью, у нас много друзей по всему миру – и в Канаде, и на Дальнем Востоке, это замечательные вертолетчики, которые готовы нам во всём помогать, обогреть, дозаправить на нашем маршруте. Мы полетим к нашим друзьям в Польшу, Чехию, Германию, Австрию, Бельгию, Францию, Англию, так что ожидания у нас замечательные, хотя погода сегодня устроила нам неприятные сюрпризы на старте. Надеемся, что ситуация нормализуется, потому что над Европой сейчас такие же проблемы с погодой, как и у нас – циклоны, минус, снег. Очень непростые условия нам обещают над Исландией. Конечно, было бы проще полететь, например, в июле, но нам нужно не пропустить участие в соревнованиях, так что мы не можем себе такого позволить, будем преодолевать трудности!...

Второй пилот экипажа гражданин Польши Марчин Шамборски (кстати, прекрасно говорящий по-русски):

- Мы основательно готовились к этому полету, обсуждали каждую деталь. Я чувствую, что мы хорошо готовы, тем более, Максим – один из лучших пилотов, которых мне довелось знать. Я очень воодушевлен! Впереди столько стран, столько встреч с друзьями. Это будет не работа, а настоящее приключение!..

И вот старт! Вертолет плотным кольцом окружили журналисты, а друзья-летчики во главе с Ириной Грушиной растянули огромный 18-метровый баннер-транспарант, на котором было написано «Даешь кругосветный перелет под флагом вертолетного спорта!» Вертолет потихоньку запускает свой двигатель, начинает разогреваться, летчики проверяют работоспособность всех систем. Людей просят отойти от машины минимум на 20 метров. Начинают крутиться лопасти. Вскоре понимаешь, почему надо было отойти. Это не только безопасность. Ветер, создаваемый мощной машиной, буквально сдувает, он сбивает с ног, вырывает из рук блокноты, диктофоны и фотоаппараты! На электронном табло аэродрома время – 11 часов 20 минут по Москве. Вертолет отрывается от бетонной полосы и, вздымая снежные вихри, неторопливо набирает ход, уносясь в западном направлении. Все хлопают и машут, сквозь иллюминаторы вертолета видно, что члены экипажа машут в ответ… Кругосветка началась!

Наблюдать за полетом в режиме реального времени по треку «InReach» сможет любой желающий. Необходимо зайти на страницу https://share.garmin.com/SotnikovMaxim - она в реальном времени показывает местонахождение вертолета, не требует никаких имён пользователя и паролей и даёт возможность отправлять текстовые сообщения экипажу.

Международное сотрудничество в сфере вертолетного спорта подтверждается еще и тем, что в предстоящем спортивном сезоне впервые в истории состоится Кубок мира по вертолетному спорту, этапы которого будут проводиться в 7 странах, в том числе и в России. На пути кругосветного путешествия нашего экипажа запланированы посадки в странах, где пройдут этапы Кубка мира. Здесь состоятся пресс-конференции, встречи с зарубежными коллегами и выступления наших пилотов перед широкой публикой.

«Заря» будет информировать своих читателей о том, как проходит перелет. Мы планируем вести краткий «дневник кругосветного путешествия». Первой стоянкой после Конакова стал Псков. На путешествие, согласно графику перелета, отпущено 53 дня. И в начале июня мы обязательно вместе со всеми будем встречать экипаж!

Максим МАЛАХОВ.

Автор благодарит пресс-секретаря ФВС России Алину Усманову и летчика-инструктора Геннадия Ефремова за содействие в работе над репортажем.