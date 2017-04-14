19 апреля - День работника службы занятости населения

19 апреля 1991 года был принят закон, регламентирующий занятость России.

Отмечают праздник в первую очередь сотрудники Центра занятости населения. Эти люди обладают огромным профессионализмом и знанием своего дела. Ведь именно они помогают народу определиться с работой, занимаясь поиском и подбором вакансий.

Служба занятости осуществляет проведение разнообразной курсовой подготовки для того, чтобы человек смог пройти обучение для получения профессии, востребованной на рынке труда. Найти подходящее место с последующим трудоустройством под силу далеко не каждому человеку, для неуверенных в себе проводят психологические тренинги, создающие нужный настрой. Из числа безработных при поддержке службы занятости формируется новый класс предпринимателей.

Участниками программы самозанятости за период с 2015 года стали уже 29 вчерашних безработных Конаковского района. Это эффективно способствует развитию малого бизнеса. Мы не останавливаемся на достигнутом. Сегодня нами активно внедряются передовые информационные технологии, повышается культура обслуживания, постоянно расширяется перечень услуг, оказываемых населению. В службу занятости люди обращаются в самый сложный период жизни, оставшись без работы.

И так важно в этот момент получить дельный совет и поддержку. И у специалистов службы занятости это действительно получается.

М.Л.Маматказина,

директор Конаковского ЦЗН.