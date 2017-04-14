Юридическая помощь – бесплатно!

В соответствии с планом работы Уполномоченного по правам человека в Тверской области Н.А.Егоровой, 14 апреля на базе делового информационного центра Конаковской межпоселенческой центральной библиотеки состоялся онлайн-приём граждан по вопросам о доступности и видах бесплатной юридической помощи.

Встреча проходила в формате видеоконференции с участием 34 муниципальных образований региона. Конаковский район на мероприятии представляли заместитель главы администрации района по социальной политике А.А.Бородина, помощник главы района И.И.Третьякова, общественный помощник Уполномоченного по правам человека в Тверской области С.В.Рыжов, председатель Общественного совета района В.Б.Барышников, директор ЦЗН М.Л.Маматказина, врио начальника ТОСЗН А.В.Колпаков и его заместитель Н.Л.Малышева, председатель районного совета ветеранов Г.И.Аксенова, председатель и члены правления КРО ВОИ Г.Г.Корнилова, О.А.Антонова, С.А.Бабушкина.

В ходе онлайн-приёма представители Управления министерства юстиции РФ по Тверской области, министерства социальной защиты населения, Законодательного собрания, Адвокатской палаты области разъяснили порядок, условия и назвали категории граждан, которым полагается бесплатная юридическая помощь. Напомним, что в целях информирования жителей района наша газета публиковала подробные разъяснения по этой теме («Заря», № 47, 2016 г.).