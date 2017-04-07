РАЗРАБОТАНЫ ТУРМАРШРУТЫ

В Тверской области разработано более 40 туристических маршрутов для школьников

Тверская область примет участие в федеральном проекте «Живые уроки». Он предусматривает создание в регионе туристических маршрутов для школьников Верхневолжья и других областей. Развитие туризма, в том числе образовательного, – задача, поставленная Губернатором Игорем Руденей.

«Требуется вывести на современный уровень работу по продвижению туристических брендов и маршрутов региона. Еще одно важное направление – создание комплексных туристических продуктов, интересных гостям», - считает Губернатор Игорь Руденя.

Министерством туризма Тверской области совместно с тверскими туроператорами подготовлено более 40 различных программ, которые могут войти в проект «Живые уроки». Среди них - «Пушкин и тверской край», «Знай и люби свой город», «Путешествие в страну мастеров» и другие. Презентация разработанных экскурсий запланирована на апрель-май 2017 года.

Также планируется подписание соглашения между Правительством Тверской области и Российским союзом тур индустрии о вхождении региона в проект «Живые уроки».

Участие в проекте позволит увеличить турпоток в тверской регион, обеспечить посещаемость музеев в будние дни и межсезонье, повысить узнаваемость Верхневолжья среди школьников других регионов, вывести развитие детского туризма на качественно новый уровень.

Информация о туристических объектах и образовательных экскурсионных программах региона будет размещаться на едином федеральном портале «Живые уроки». На сегодня проект охватывает уже 16 регионов, среди которых республики Татарстан, Хакасия, Пермский край, Астраханская, Воронежская, Кировская, Ленинградская, Псковская, Свердловская, Челябинская области и другие.

Пресс-служба Правительства Тверской области.