В Тверской области ведется ремонт дороги к экспедиции «Ржев. Калининский фронт»

В Тверской области идет ремонт дороги Ржев-Сухуша, по которой будет осуществляться проезд участников Международной военно-исторической экспедиции «Ржев. Калининский фронт».

Губернатор Игорь Руденя на совещаниях по подготовке к проведению экспедиции поручал профильным министерствам региона усилить инфраструктуру лагеря, привести в порядок подъездные дороги, обеспечить бесперебойное электроснабжение, соблюдение санитарных условий, комплексную безопасность и медицинское обслуживание.

«Это мероприятие очень важно для военно-патриотического воспитания молодежи Тверской области, развития поисковой деятельности. Наша задача – провести его на эталонном уровне», – сказал Губернатор.

По направлению Ржев-Сухуша уже проведен ремонт более 3,5 тыс. кв. метров дороги. Здесь запланировано восстановить еще 7 тыс. кв. метров изношенных слоев асфальтобетонного покрытия. Работы будут продолжены на текущей неделе при наступлении подходящих погодных условий.

Кроме того, в Ржевском районе приводятся в порядок участки дорог первого класса Тверь-Ржев и Осташков-Селижарово-Ржев. ООО «Ржевское ДРСУ» ведет ямочный ремонт и заделку трещин. Работы практически завершены. По контракту с этой компанией в Ржевском, Зубцовском и Старицком районах планируется восстановить около 70 тыс.кв. метров дорожных покрытий.

Пресс-служба Правительства Тверской области.