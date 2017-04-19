ФОТОФИКСАЦИЯ РАБОТ

В Тверской области по поручению Губернатора Игоря Рудени разработан регламент фотофиксации строительных, дорожных и других работ, выполняемых по государственному заказу. Вопрос обсуждался на заседании регионального Правительства.

В Тверской области будут вести фотофиксацию работ, выполняемых по госзаказу

Игорь Руденя считает необходимым вести обязательную фотофиксацию работ, ведущихся на областных объектах. Это позволит повысить исполнительскую дисциплину, не допустить злоупотреблений со стороны подрядчиков.

Как подчеркнул глава региона, контроль за предоставлением услуг для государственных и муниципальных нужд должен быть трехсторонним.

«Фотофиксацию должны делать не только подрядные организации, но и надзорные органы, руководство муниципалитетов, на чьей территории ведутся работы», – обозначил Губернатор.

Условие об обязательной фотофиксации выполненных работ будет включаться в контракты. Предусмотрена фиксация объектов до начала, в процессе и по окончании работ – не менее пяти фотографий с разных точек в каждый из указанных периодов.

Фото (в электронном виде и на бумажном носителе) будут предоставляться заказчику по завершении работ до подписания документации о приемке. Таким образом, можно будет установить достоверность сведений от исполнителя о соблюдении контрактных обязательств.

Пресс-служба Правительства Тверской области.