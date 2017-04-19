660 МИЛЛИОНОВ - НА МЕСТНЫЕ ДОРОГИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

На ремонт местных дорог Тверской области направлено более 660 млн рублей

В 2017 году в Тверской области планируется отремонтировать более 75 км автомобильных дорог местного значения и 583 погонных метра мостов. На эти цели муниципалитетам выделены субсидии из областного бюджета. Средства были распределены на заседании Правительства региона, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

«Мы нацелены на повышение требований к качеству материалов и технологиям при ремонте дорог. Хотим существенно повысить требования к подрядчикам, которые будут работать в Тверской области», – подчеркнул Губернатор Игорь Руденя.

Масштабная кампания по приведению в порядок дорожной сети Тверской области начнется в мае. Работы по ремонту местных дорог будут вестись в 30 муниципальных образованиях. Всего планируется привести в порядок 96 объектов. Объем средств, утвержденный на эти цели, составляет более 660 млн рублей, что в 2,6 раза больше, чем в предыдущие годы.

Наибольшее количество заявок на участие в программе поступило от Твери (23) и Оленинского района (12). Всего от муниципальных образований было подано 112 заявок.

Пресс-служба Правительства Тверской области.