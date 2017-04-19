50 МИЛЛИОНОВ НА РЕМОНТ ДОРОГ НА СЕЛЕ

В Старицком районе вместо грунтовой дороги к деревне Бойково появится современная асфальтированная. 18 апреля на заседании регионального Правительства, которое провел Губернатор Игорь Руденя, муниципалитету на эти цели предоставлена субсидия из областного бюджета.



В повестке заседания большой блок вопросов был посвящен ремонту дорог местного и регионального значения.



Как сообщил Игорь Руденя, масштабная кампания по приведению в порядок дорожной сети Тверской области начнется в мае. Уже определены объекты, в ближайшее время начнутся конкурсные процедуры.



«Мы нацелены на повышение требований к качеству материалов и технологиям при ремонте дорог. Хотим существенно повысить требования к подрядчикам, которые будут работать в Тверской области», – подчеркнул Губернатор.



В программе ремонта сельских дорог – два маршрута в Старицком и Андреапольском районах: к поселку Чистая Речка и деревне Бойково. Всего здесь будет отремонтировано 7 км проезжей части. Общие затраты составят 49,8 млн рублей, из которых более 39,8 млн рублей выделят из областной казны, около 9,9 млн рублей – из муниципальных бюджетов.



Это важные для муниципалитетов объекты. Здесь проходят школьные маршруты,расположены сельхозпредприятия, обеспечивается связь с другими населенными пунктами. Для того, чтобы активизировать предоставление муниципалитетами заявок на ремонт сельских дорог, Игорь Руденя поручил руководителю совета муниципальных образований Тверской области Николаю Бараннику оказать главам территорий методическую поддержку, провести консультации.



Также дано поручение Министру сельского хозяйства региона Павлу Мигулеву рассмотреть возможность привлечения федеральных средств на ремонт дорог местного значения по целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий».



Пресс-служба Правительства Тверской области.