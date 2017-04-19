ВОССТАНАВЛИВАЮТ ВОИНСКИЕ ЗАХОРОНЕНИЯ

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«Приведение в порядок воинских захоронений остается для нас приоритетным направлением в патриотической работе», - подчеркнул Губернатор.
Тверская область – единственный регион Центрального федерального округа, где действует программа софинансирования благоустройства воинских захоронений в муниципальных образованиях. В других регионах ЦФО такие программы реализуются за счет муниципалитетов, без поддержки из областного бюджета.
Средства распределяются на конкурсной основе. Заявки поступают не только от крупных городов, но и от сельских поселений.
В 2017 году субсидии будут направлены в город Ржев, Ульяновское сельское поселение Зубцовского района, Кавское сельское поселение Лихославльского района, Бурашевское селськое поселение Калининского района. Ремонтные работы предполагают покраску оград, укладку плитки, установку света и др.
В настоящее время на территории Тверской области находится 782 воинских захоронения, в которых покоятся около 280 тысяч погибших воинов.
Программа по ремонту памятных мест реализуется в регионе с 2009 года. За это время приведено в порядок свыше 500 воинских захоронений.
Пресс-служба Правительства Тверской области.