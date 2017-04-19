ВОССТАНАВЛИВАЮТ ВОИНСКИЕ ЗАХОРОНЕНИЯ

Тверская область – единственная в ЦФО, где продолжают поддерживать восстановление воинских захоронений

В 2017 году на восстановление воинских захоронений в Тверской области предусмотрено 650 тыс. рублей. Средства позволят привести в порядок 11 памятных мест в 4 муниципалитетах Верхневолжья. Субсидии распределены на заседании регионального Правительства, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

«Приведение в порядок воинских захоронений остается для нас приоритетным направлением в патриотической работе», - подчеркнул Губернатор.

Тверская область – единственный регион Центрального федерального округа, где действует программа софинансирования благоустройства воинских захоронений в муниципальных образованиях. В других регионах ЦФО такие программы реализуются за счет муниципалитетов, без поддержки из областного бюджета.

Средства распределяются на конкурсной основе. Заявки поступают не только от крупных городов, но и от сельских поселений.

В 2017 году субсидии будут направлены в город Ржев, Ульяновское сельское поселение Зубцовского района, Кавское сельское поселение Лихославльского района, Бурашевское селськое поселение Калининского района. Ремонтные работы предполагают покраску оград, укладку плитки, установку света и др.

В настоящее время на территории Тверской области находится 782 воинских захоронения, в которых покоятся около 280 тысяч погибших воинов.

Программа по ремонту памятных мест реализуется в регионе с 2009 года. За это время приведено в порядок свыше 500 воинских захоронений.

Пресс-служба Правительства Тверской области.