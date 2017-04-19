ШКОЛЬНИКИ ПОСЕТЯТ ПОИСКОВЫЙ ЛАГЕРЬ

Поисковый лагерь «Ржев. Калининский фронт» с экскурсиями посетят более тысячи школьников

Сегодня, 19 апреля, в международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня» состоялась пресс-конференция, посвящённая Международной военно-исторической поисковой экспедиции «Ржев. Калининский фронт». О приближающемся событии журналистам рассказали заместитель Председателя Правительства Тверской области Андрей Белоцерковский, руководитель департамента поисковой и реконструкторской работы Российского военно-исторического общества Александр Кудряшов, командир поискового отряда «Батальон» Юлия Кузнецова (Реутов, Московская область).

По словам Андрея Белоцерковского, инициатива ежегодного проведения поискового лагеря в Верхневолжье принадлежит Губернатору Игорю Рудене и Министру культуры РФ Владимиру Мединскому. Идею поддержал Президент России Владимир Путин.

«Экспедиция имеет большое значение в военно-патриотическом воспитании молодежи, тем более что Ржевская битва не уступает по своим масштабам и потерям Сталинградскому сожалению, которое более известно», - отметил заместитель Председателя Правительства.

Экспедиция пройдёт с 25 апреля по 8 мая в Ржевском районе, неподалёку от деревень Кокошкино и Есемово. Ожидается, что она объединит свыше 500 поисковиков из 25 регионов России, Казахстана, Германии. Также в работе лагеря примут участие военнослужащие 90-го отдельного специального поискового батальона Минобороны РФ и юные представители поисковых объединений.

В нынешнем году экспедиция будет иметь учебный уклон: серьезное внимание уделят обучению поисковиков, оформлению документации. С лекцией о Ржевской битве выступит доктор исторических наук Михаил Мягков.

Андрей Белоцерковский рассказал также, что при поддержке Игоря Рудени экспедиция «Ржев. Калининский фронт» будет объединена с федеральным проектом «Дороги Победы», в рамках которого проходят автобусные экскурсии для школьников по объектам военно-исторического наследия российских городов. Поисковый лагерь смогут посетить более тысячи школьников, половина из которых – жители Верхневолжья.

К началу экспедиции в Ржеве на средства областного бюджета будет открыто не имеющее пока аналогов в России хранилище для останков и личных вещей советских воинов, поднятых во время полевых поисковых работ. На эти цели из региональной казны направлено 2,8 млн рублей.

Всего на проведение мероприятия в 2017 году из федерального бюджета выделено около 12 млн рублей. В бюджете Тверской области предусмотрено 5 млн рублей.

Средства направлены на создание инфраструктуры лагеря, приведение в порядок подъездных дорог, обеспечение комплексной безопасности территории и медицинского обслуживания участников экспедиции.

Пресс-служба Правительства Тверской области.