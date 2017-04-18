В Ржеве к Дню Победы откроют первое в России хранилище для останков воинов

Ржеву выделена субсидия из областного бюджета в размере 2,7 млн рублей на приобретение модульных конструкций под хранилище останков воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Решение принято сегодня, 18 апреля, на заседании регионального Правительства, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

Первое в России хранилище для останков погибших воинов строится по поручению главы региона. Сюда будут передаваться останки солдат, найденных в ходе международной военно-исторической экспедиции «Ржев. Калининский фронт», которая пройдет с 25 апреля по 7 мая под деревней Кокошкино Ржевского района.

«Хранилище будет введено уже в эту сессию экспедиции «Ржев. Калининский фронт». Планируется, что лагерь посетят наши федеральные коллеги из Администрации Президента РФ, Министерств обороны и культуры России», – сообщил Игорь Руденя.

Специализированное сооружение необходимо для ведения системной профессиональной поисковой деятельности, убежден Губернатор. Останки и личные вещи советских солдат и офицеров будут храниться здесь до принятия решения об их захоронении или передаче родственникам.

Объект будет расположен на территории городского центра патриотического воспитания молодежи в Ржеве. Общая площадь хранилища, состоящего из 12 модульных блоков, составит 150 кв. м. Это разборная конструкция, которую можно перевезти и смонтировать на предполагаемой площадке в течение пяти дней.

Для хранения контейнеров с останками предусмотрены металлические стеллажи с закрытыми ящиками – всего 141 ячейка. Блоки будут оснащены световыми приборами. Снаружи хранилища предусмотрены камеры видеонаблюдения.

На заседании Правительства обсуждалась возможность установки в будущем таких сооружений в других районах области, где проводятся Вахты памяти. В Законодательном Собрании подготовлены предложения по привлечению федеральных средств на реализацию этого проекта.

«Это цивилизованная форма работы. Нашим опытом смогут воспользоваться и в соседних регионах», – отметил Игорь Руденя.

Справочно: Ежегодно в Тверской области поисковые работы ведут более 50 отрядов. За 27 лет представителями поискового движения региона было торжественно захоронено свыше 43 тысяч останков солдат, установлено более 4 тысяч имен без вести пропавших защитников Отечества.

Пресс-служба Правительства Тверской области.